Se sextuplica en Veracruz la cifra de adolescentes imputados por delitos

Es el estado con mayor repunte en el país

Veracruz, estado gobernado por la morenista Rocio Nahle, enfrenta un explosivo problema con sus menores de edad, pues cada vez son más los que afrontan conflictos con el sistema de justicia penal para adolescentes.

Mientras en 2023 la entidad reportó 145 menores imputados por algún delito, un año después escaló a 852 personas incluidas en las carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes. Esto significa que, en sólo un año, sus jóvenes en conflicto con la ley aumentaron casi seis veces, con lo que se convirtió en la entidad con el mayor escalamiento en todo el país.

El dato: LOS CARGOS más frecuentes que pesan sobre los señalados incluyen robo simple, lesiones y delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de drogas ilegales.

De las 852 personas adolescentes enlistadas en las carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes, 553 son hombres y 102, mujeres, y 197 más aparecen como no identificadas.

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En cuanto a la distribución porcentual de los jóvenes ingresados durante el año 2024 a los centros de internamiento según el número de ingresos por primera vez y reingresos por entidad federativa, el estado de Veracruz reportó 28 jóvenes de 14 a 17 años, de los cuales 25 son hombres y tres, mujeres.

35 mil 193 jóvenes investigados hubo en el país en 2024

Según las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026 que publicó ayer el Inegi, en 2024 un total de 35 mil 193 personas adolescentes fueron registradas como imputadas por la presunta comisión de un delito en las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías o procuradurías estatales y alrededor de ocho de cada 10 personas adolescentes imputadas son hombres.

Esto representa un aumento de 7.1 por ciento respecto a 2023, y de 55.4 por ciento en comparación con 2021, año con el número más bajo de personas imputadas.

El Tip: EN 2024, cinco fiscalías concentraron 46.2% de carpetas de investigación en materia de justicia para adolescentes.

DOMINAN LESIONES. En 2024 se registraron en el país 36 mil 447 delitos en carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes. Desde 2022, el delito de lesiones ha sido el más frecuente y desplazó al de robo, que había sido el ilícito más dominante entre 2017 y 2021.

Durante 2024, se registraron 27 mil 912 víctimas en las carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes, de las cuales seis de cada 10 son mujeres. La mayor proporción de ellas se concentró en el grupo de edad de entre 10 y 19 años, con 63.7 por ciento.

Al cierre de 2024 había cuatro mil 095 personas adolescentes con alguna medida de sanción: 64.3 por ciento se encontraba con medida no privativa de la libertad y 35.7 por ciento tenía alguna medida privativa o restrictiva de la libertad.

En cuanto a los ingresos a los centros de internamiento estatales en 2024, mil 562 menores de edad ingresaron a estos lugares, de las cuales nueve de cada 10 son hombres.

En comparación con años anteriores, en 2024 se observó un aumento de 3.6 por ciento en los ingresos a los centros de internamiento respecto de 2023; sin embargo, en contraste con 2017, representa 42 por ciento menos, cuando se reportaron dos mil 728 ingresos.

EN INTERNAMIENTO. Durante 2024, 17.2 personas adolescentes por cada 100 mil personas de 14 a 17 años en el país ingresaron a los centros de internamiento y la tasa más alta fue de Sonora, con 67.0 por cada 100 mil. En contraste, en el estado de Tlaxcala ningún menor de edad ingresó al centro de internamiento estatal durante 2024.

De 2017 a 2023, el robo fue el principal delito por el que los jóvenes fueron privados de la libertad en los centros de internamiento. Sin embargo, en 2024, el narcomenudeo, el homicidio y el robo se posicionaron como los principales delitos por los que las y los adolescentes ingresaron a los centros de internamiento.

A la deriva ı Foto: Especial

Entre los principales ilícitos cometidos por personas de menos de 18 años ingresadas a los centros de internamiento a nivel nacional, en el caso de los hombres, estuvieron narcomenudeo; homicidio; robo; delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos; violación; secuestro; lesiones; feminicidio, y violencia familiar.

Al cierre de 2024, los centros de internamiento especializados operaron con una ocupación equivalente a 24 personas adolescentes por cada 100 camas útiles. En ninguna entidad federativa se rebasó la capacidad instalada.

Mientras tanto, al concluir ese año, 33.1 por ciento de los menores en internamiento no contaba con resolución de su caso penal. Se trata del porcentaje más alto registrado en el periodo comprendido entre 2017 y 2024.

Las EPACOL 2026 se conforman por 48 variables e indicadores que sistematizan información de los censos nacionales de Seguridad Pública Estatal (CNSPE), de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE), de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), de Sistemas Penitenciarios Estatales (CNSIPEE), de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD), además de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR).