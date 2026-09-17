Localizan sin vida a Karla Margarita Pérez, estudiante de medicina en Zapopan

Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina y quien estaba reportada como desaparecida desde el pasado 14 de septiembre, fue localizada sin vida en un sembradío en la colonia Las Agujas, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

La joven de 22 años originaria de Irapuato y quien se mudo a Jalisco para estudiar medicina en la Universidad Cuauhtémoc, fue vista por última vez en la colonia Prados Vallarta, en Zapopan,tras abordar un servicio de transporte en motocicleta.

Posteriormente las autoridades iniciaron un operativo para dar con su paradero y fue cuando la Comisaría de Zapopan localizó un cuerpo con huellas de violencia en un sembradío sobre Camino a Nextipac y avenida Cúcba, en la colonia Las Agujas.

La confirmación de la muerte fue dada a conocer por su hermano Carlos Pérez quien compartió en su cuenta de Facebook: “con profundo dolor en el corazón, quiero comunicar que mi hermana ha fallecido. Yo dije que venía por mi hermana y no me regresaba sin mi hermana, y hoy, con el corazón completamente destrozado, me toca regresar con ella, pero de una manera que jamás hubiera querido. Esto no termina aquí”.

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FGR