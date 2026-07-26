Detienen a 6 integrantes de ‘Los Deltas’ en Zapopan, Jalisco; se les vincula con extorsión, homicidio...

Autoridades federales detuvieron a seis presuntos integrantes de Los Deltas durante cateos simultáneos en tres inmuebles de Zapopan, Jalisco.

Seis presuntos integrantes de la célula delictiva Los Deltas, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos durante cateos simultáneos realizados en tres inmuebles de Zapopan, Jalisco.

Las autoridades aseguraron 10 armas largas, tres armas cortas, cargadores, municiones, drogas sintéticas, dinero en efectivo y equipo táctico.

Fotografía de cinco de los seis detenidos, difundida por autoridades federales. ı Foto: SSPC

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las acciones contra el grupo presuntamente vinculado con robo, extorsión, narcomenudeo y homicidio.

TE RECOMENDAMOS: Comité del Patrimonio Mundial México rechaza incumplimiento ante la UNESCO por conservación de Calakmul

De acuerdo con las autoridades, investigaciones de inteligencia y labores de vigilancia permitieron identificar los inmuebles relacionados con la red delictiva.

Las detenciones fueron resultado de tres cateos simultáneos. ı Foto: SSPC

Con los datos recabados, se solicitaron ante un juez de control las órdenes de cateo, que fueron ejecutadas de manera simultánea.

Durante las diligencias, los agentes también aseguraron teléfonos celulares, cuatro motocicletas y dos vehículos. Todos los indicios quedaron bajo resguardo para ser incorporados a la carpeta de investigación.

Tras las detenciones, el personal informó a los implicados sobre sus derechos y los puso a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

A los detenidos les fueron decomisadas varias armas, cargamento y otros objetos. ı Foto: SSPC

¿Quiénes son “Los Deltas” y por qué es relevante la detención?

“Los Deltas” es una célula de choque y brazo armado adscrito al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con informes del Gabinete de Seguridad Federal, este grupo opera como una unidad de ejecución táctica encargada de realizar acciones violentas directas y disputar el control territorial para la organización.

Como resultado de trabajos de investigación, en una acción coordinada entre @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y con apoyo del @GobiernoJalisco, se cumplimentó una orden de cateo en la entidad, donde fueron detenidas seis personas vinculadas a la célula delictiva de “Los Deltas”,… pic.twitter.com/rN8PAlvQoM — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 26, 2026

Su principal centro de operaciones se ubica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con especial presencia en municipios como Zapopan, Guadalajara y áreas colindantes.

Reportes de inteligencia e investigaciones ministeriales atribuyen a esta facción la comisión de delitos de alto impacto, entre los que destacan homicidios, extorsión, narcomenudeo, robo y esquemas de reclutamiento forzado y desaparición.

Grafiti con las siglas "CJNG" en un predio abandonado. ı Foto: AP

Las intervenciones de las fuerzas federales contra esta estructura han sido recurrentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Entre los antecedentes de mayor relevancia destaca la aprehensión en Zapopan de Armando “N”, alias “Delta 1”, señalado por las autoridades como uno de los principales coordinadores del grupo y presuntamente vinculado a investigaciones de alto impacto, entre ellas el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval en 2020.

La importancia de “Los Deltas” radica en su papel estratégico dentro de la estructura del CJNG. Funcionan como anillo de protección para mandos de alto nivel, fuerza de contención frente a grupos rivales y brazo ejecutor de la disciplina interna del grupo criminal.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am