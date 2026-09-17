Alfredo Ramírez Bedolla inicia mensaje por su Quinto Informe de Gobierno en Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, inició este jueves su mensaje con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, en la sede del Congreso estatal.

A través de sus canales digitales, Alfredo Ramírez Bedolla invitó previamente a la ciudadanía michoacana y en general a escuchar el mensaje en el que presentará los logros que su administración ha alcanzado en su gestión.

Transformamos Morelia con obras históricas, con sentido humano y sin deuda. Infraestructura que pone al centro a las personas para construir una capital más accesible, justa y moderna. Ese será nuestro legado. #5InformeBedolla #LaTransformaciónSeVive pic.twitter.com/XUHxghvlwy — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) September 17, 2026

Se prevé que durante su discurso, Alfredo Ramírez Bedolla desglose los principales avances, las obras de infraestructura realizadas y los resultados de las políticas públicas implementadas en la entidad

Previamente, el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó al Congreso estatal el documento que forma las acciones en su Quinto Año de Gobierno.

Durante la presentación de su Informe, Alfredo Ramírez Bedolla destacó avances en materia de seguridad, educación, infraestructura, inversión y gestiones para la aprobación de distintas leyes, entre otros resultados de su administración.

“Hemos hecho obra como nunca, como no se hacía hace 50 años, cinco años bastaron para levantar a Michoacán, recuperar al estado fue recuperar la idea de que el poder público sirve para igualar las condiciones de vida, la Cuarta Transformación rompe con la idea neoliberal de un estado privado”, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla.

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FGR