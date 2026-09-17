Alfredo Ramírez Bedolla destaca avances en educación, manejo de finanzas... en Michoacán

Al rendir su mensaje por el Quinto de Informe en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó avances en materia de seguridad, educación, infraestructura, inversión y gestiones para la aprobación de distintas leyes, entre otros resultados de su administración.

“Hemos hecho obra como nunca, como no se hacía hace 50 años, cinco años bastaron para levantar a Michoacán, recuperar al estado fue recuperar la idea de que el poder público sirve para igualar las condiciones de vida, la Cuarta Transformación rompe con la idea neoliberal de un estado privado”, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla.

En su mensaje, Alfredo Ramírez Bedolla también destacó el manejo de las finanzas públicas como uno de los puntos centrales de su administración y sostuvo que un gobierno debe contar con las condiciones necesarias para cumplir con sus obligaciones y generar obra pública.

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“La transformación inició por donde tenía que comenzar, poniendo orden a las finanzas públicas, un gobierno que no puede pagar a sus maestros, que no genera obras y que hereda sus deudas al siguiente gobierno, no está gobernando, está administrando el fracaso”, señaló Alfredo Ramírez Bedolla.

Previo a la presentación del Informe de Alfredo Ramírez Bedolla, un diputado representante de cada bancada tuvo la oportunidad de fijar postura sobre las acciones y resultados de la administración estatal, con intervenciones que combinaron reconocimientos y cuestionamientos al Gobernador.

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FGR