Reportan que Mario Arturo Castillo, jefe de la Policía de Coyuca de Benítez, y 9 agentes fueron arrestados

Se reporta que fue detenido Mario Arturo Castillo, secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, Guerrero, y nueve elementos municipales.

Cabe recordar que el 3 de agosto de este año, y tras permanecer más de 40 horas en calidad de detenido, Mario Arturo Castillo Ramos, y dos elementos de la Policía Municipal fueron liberados, luego de diligencias realizadas por autoridades federales.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Mario Arturo Castillo Ramos fue detenido días antes sobre la calle Hidalgo, en la colonia Centro de Acapulco, junto con otros integrantes de la corporación.

De acuerdo a la información difundida en agosto, corporaciones estatales y federales atendieron un aviso sobre hombres armados que presuntamente consumían bebidas alcohólicas en la vía pública.

Tras una inspección, detectaron una inconsistencia en la documentación de un arma de cargo, por lo que los policías fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Posteriormente, en un comunicado, el Ayuntamiento de Coyuca de Benítez informó que Mario Arturo Castillo Ramos viajaba acompañado de dos elementos cuando, en el marco de un operativo institucional y en cumplimiento de sus funciones, la Policía Estatal realizó una revisión de la unidad y de sus ocupantes.

La administración municipal señaló que durante la inspección únicamente se detectó una inconsistencia administrativa en la documentación del arma asignada a uno de los policías municipales y que, tras las diligencias correspondientes, se acreditó que el arma pertenece al banco de armas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

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