¿De qué murió Juana Olivia Alarcón Rivera, diputada de Hidalgo?

La diputada de Hidalgo, Juana Olivia Alarcón Rivera perdió la vida recientemente, y la noticia fue confirmada el 16 de septiembre por el Congreso del Estado de Hidalgo, quienes expresaron sus condolencias a los familiares.

“El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo lamenta el sensible fallecimineto de la diputada Juana Olivia Alarcón Rivera. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus amigos y familiares por su irreparable pérdida” se lee en la esquela compartida en redes sociales.

“Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amistades y seres queridos, elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso” se lee en la esquela de la diputada local Juana Olivia Alarcón Rivera compartida por el partido Nueva Alianza.

Esquela de Juana Olivia Alarcón Rivera ı Foto: Redes Sociales

¿De qué murió Juana Olivia Alarcón Rivera?

Hasta el momento no se ha emitido información sobre la causa de muerte de la legisladora; sin embargo, la diputada se había ausentado durante los últimos días de sus actividades en el Congreso por problemas relacionados con su salud.

Juana Olivia Alarcón Rivera era una diputada de representación proporcional, egresara de la Universidad Pedagógica Nacional, quien se dedicó al servicio educativo y al desarrollo de la niñez en Hidalgo, de acuerdo con su perfil disponible en el Congreso.

Esquela de Juana Olivia Alarcón Rivera ı Foto: Redes Sociales

Además de su carrera dentro de la política, contaba con “una amplia trayectoria en el ámbito docente, se ha desempeñado como maestra en diversas escuelas primarias de municipios como Mineral del Chico y San Agustín Tlaxiaca, donde formó generaciones con vocación, compromiso y valores”.

Alarcón Rivera contaba con experiencia en la dirección de planteles educativos en Pachuca, en los que impulsó “proyectos pedagógicos orientados a la mejora continua y al fortalecimiento del aprendizaje”.

Asimismo, se desempeñó como supervisora en escuelas de Hidalgo, con la finalidad de promover la calidad en la educación, así como la formación integral de las y los estudiantes.

Por tanto, la diputada de la LXVI Legislatura de Hidalgo tenía un compromiso firme con la educación pública de la entidad; así como con la igualdad de oportunidades y el bienestar de las comunidades educativas del estado.

Diversos políticos externaron sus condolencias ante la pérdida de Juana Olivia Alarcón Rivera, reconociendo su labor dentro del Congreso, y expresando sus condolencias para los familiares, amigos, y seres queridos que atraviesan su pérdida.

Diputada Juana Olivia Alarcón Rivera ı Foto: Redes Sociales

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.