PT advierte que no habrá alianza con Morena si Julieta Ramírez es candidata en BC

El comisionado nacional del Partido del Trabajo (PT), Jaime Bonilla Valdez, advirtió que no irán en alianza con Morena en Baja California, si Julieta Ramírez Padilla, la senadora con licencia resulta la coordinadora estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación y Soberanía, para posteriormente ser la candidata a la gubernatura.

En declaraciones con medios, al término de una reunión privada entre integrantes del PT, el comisionado nacional petista sostuvo que Julieta “es la extensión del mismo gobierno”, y aseguró que dejarle la candidatura sería la continuación del mandato de la actual administración.

El político reconoció que aceptarán a alguno de los otros perfiles que se registraron.

Y agregó: “Si nos ganan a la buena en las encuestas lo aceptaremos, siempre y cuando no sea la senadora”.

Explicó que además de Morena, el PT hará sus propias encuestas y las analizarán en conjunto con el partido guinda para tomar una decisión. Dichas encuestas, puntualizó, comenzarán a levantarse en el mes de octubre.

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FGR