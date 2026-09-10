Muerte del diputado Zenyazen Escobar apunta a un suicido, informa FGR

La Fiscalía General de la República informó que la muerte del diputado Zenyazen Escobar apunta a que se trataría de un suicidio.

“Las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio”, se lee en el comunicado de la dependencia federal, e indica que continuarán las indagatorias sobre el caso sin descartar otros móviles.

Zenyazen Escobar, diputado de Morena hallado sin vida. ı Foto: Especial

La Fiscalía señaló que con equipo especializado se realizaron más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes sobre la muerte del diputado.

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“Las investigaciones han sido exhaustivas y los peritajes escrupulosos. Desde las primeras diligencias, el resguardo, la recopilación, el aseguramiento, registro y análisis de los indicios, por parte de policías ministeriales, peritos, analistas, ministerios públicos y fiscales, se han llevado a cabo con estricto apego a la normatividad y los protocolos respectivos”, informó la dependencia en el comunicado.

¿Cómo murió Zenyazen Escobar?

El diputado Zenyazen Escobar fue hallado sin vida el 4 de septiembre dentro de un vehículo Mercedes-Benz en la carretera federal 140, en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz.

Presentaba una herida de bala en la cabeza. Las autoridades estatales indicaron inicialmente que no parecía un atentado, ya que el auto estaba cerrado y sin signos evidentes de violencia externa, y la Fiscalía General de la República atrajo la investigación.

En redes sociales se difundieron las imágenes de cómo quedó el cuerpo del diputado dentro del vehículo.

¿Quién era Zenyazen Escobar?

Zenyazen Escobar era un diputado de Morena que se hizo famoso por varias polémicas en las que estuvo incolucrado.

Nació el 4 de junio de 1984 en Nogales, Veracruz. Era maestro, político, dirigente magisterial y, desde 2024, diputado federal por Veracruz dentro de la bancada de Morena.

Escobar comenzó su carrera política como uno de los dirigentes visibles del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), el cual, en 2013, se movilizó contra la reforma educativa y contra la evaluación docente.

Fue en 2016 cuando llegó al Congreso de Veracruz como diputado de representación proporcional por Morena.

En 2026 comenzaron a salir polémicas que lo involucraban, una de ellas fue que se difundieron unas fotografías en redes sociales que buscaban vincular al legislador con un supuesto pasado como bailarín exótico bajo el nombre de “Tarzán Boy”.

Otro de sus episodios más polémicos fue el pleito que armó en la Cámara de Diputados el pasado 28 de mayo de 2026, durante una sesión extraordinaria.

Presuntamente el legislador llegó en estado inconveniente y tuvo un enfrentamiento con el priista Carlos Gutiérrez Mancilla.

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