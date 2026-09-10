Sheinbaum destaca avances en la transformación de Tamaulipas y reafirma coordinación con Américo Villarreal

La coordinación institucional entre los dos órdenes de gobierno fue reafirmada por el mandatario estatal, Américo Villarreal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reivindicó a la Cuarta Transformación como un gobierno del pueblo que, a partir del humanismo, impulsa el desarrollo nacional garantizando los derechos y el bienestar de la población mediante cercanía, rendición de cuentas y ejercicio de recursos públicos con sentido de justicia social.

Este jueves, la Jefa del Estado Mexicano presentó ante las y los tamaulipecos un balance de acciones en la entidad con motivo de su Segundo Informe de Gobierno y, en un Polyforum lleno, hizo un amplio reconocimiento al trabajo del gobernador Américo Villarreal: “Américo está recuperando el corazón de Tamaulipas”, dijo.

Sheinbaum Pardo sostuvo que no hay divorcio entre gobierno y pueblo y afirmó que la cercanía con la población y la rendición de cuentas forman parte de una manera distinta de ejercer el poder público. “Nos reivindicamos como un gobierno del pueblo y, por eso, siempre tenemos que estar cerca del pueblo de México”, sostuvo.

La mandataria federal explicó que el proyecto de la Cuarta Transformación tiene como fundamento la justicia social y la recuperación de derechos, bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”, y señaló que los programas de bienestar representan recursos que aporta la propia sociedad y regresan a las familias convertidos en derechos sociales.

“Lo que estamos haciendo es justicia”, estableció.

Al hacer un balance de las acciones del Gobierno Federal en Tamaulipas, Sheinbaum Pardo resaltó que la entrega de Programas para el Bienestar —que benefician a 1.1 millones de tamaulipecos y tamaulipecas con una inversión de 23 mil 822 millones de pesos— y la construcción de obra pública representan un acto de justicia que impulsan los gobiernos de la Cuarta Transformación bajo el principio de “Por el bien de todos, primero los pobres”.

“Programas de Bienestar, y son eso, son recursos que paga el propio pueblo con sus impuestos y que se regresan como derechos sociales, es decir: justicia. Lo que estamos haciendo es justicia, con un principio: por el bien de todos, primero los pobres. En muy pocas palabras hablamos de un modelo económico, un modelo de justicia social y un modelo de fraternidad, porque decir por el bien de todos primero los pobres, es eso, no dejar a nadie atrás, es amor al prójimo, es decir: ´te quedaste atrás, no por tu culpa, sino por un sistema que no permitió que salieras adelante, porque trabajaste de sol a sol y el salario que te daban no lo permitía, pero ahora cambiaron las cosas, ahora te damos la mano para salir adelante´”, afirmó.

La Presidenta detalló que en el estado 418 mil 112 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores, 46 mil 626 la Pensión para Personas con Discapacidad, hay 20 mil 783 de Jóvenes Construyendo el Futuro, 103 mil 332 reciben la beca Benito Juárez, mil 558 becas para Niñas y Niños y 25 mil 644 Producción para el Bienestar.

Además de 23 mil 528 Fertilizantes Gratuitos, 3 mil 546 Sembrando Vida, 132 mil 622 familias con Leche para el Bienestar, 885 escuelas de Educación Básica y 104 de Educación Media Superior con recursos de La Escuela es Nuestra, 105 mil 488 la Pensión Mujeres Bienestar, 201 mil 269 la beca Rita Cetina de uniformes y útiles para niñas y niños de primaria, así como 137 mil 690 la beca Rita Cetina en secundaria.

Sheinbaum subrayó que esta política social parte de una visión humanista que busca evitar que las desigualdades económicas se conviertan en obstáculos para el desarrollo de las personas.

“Por el bien de todos, primero los pobres, es eso, es un sentido de fraternidad”, señaló, y recordó que los programas de bienestar representan “el amor convertido en política pública”.

El informe de los apoyos sociales para la entidad fue expuesto por la presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum Pardo. ı Foto: Especial.

La transformación de Tamaulipas, expuso la Presidenta, también se expresa en una cartera de infraestructura estratégica destinada a mejorar la conectividad, fortalecer la economía y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

En materia de obra pública, destacó la construcción del Tren Ciudad de México-Nuevo Laredo; la ampliación del Puente Internacional en Nuevo Laredo; y la ampliación de la carretera Tampico-Ciudad Victoria-Reynosa, como parte del Corredor del Golfo de México que se licita en octubre.

Además, mencionó la ampliación de la carretera Ciudad Valles-Tampico; la repavimentación de carreteras; la ampliación de los puertos de Matamoros y Altamira; el desarrollo de un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar; la tecnificación de dos distritos de riego; un nuevo acueducto para Ciudad Victoria; la construcción de una planta de ciclo combinado en Altamira y la rehabilitación de la refinería de Madero.

En vivienda, anunció 83 mil 183 Viviendas del Bienestar destinadas a familias que perciben menos de dos salarios mínimos y señaló que casi 300 mil familias tamaulipecas se han beneficiado de la reestructuración de créditos de vivienda.

La salud ocupó un lugar central en el mensaje presidencial. Sheinbaum destacó el nuevo hospital concluido en Ciudad Madero, una Unidad de Medicina Familiar en proceso en Gustavo Díaz Ordaz, la sustitución del Hospital General de Tampico y la ampliación de la Clínica de Medicina Familiar en esa misma ciudad.

Fue en este punto donde la Presidenta hizo uno de los reconocimientos más significativos al mandatario tamaulipeco. “Aquí Américo, el gobernador, es médico. Él es cardiólogo, ¿no es cierto? Está recuperando el corazón de Tamaulipas, Américo”, expresó.

Sheinbaum anunció además la instalación de 430 consultorios para atención primaria a la salud en Tamaulipas, los cuales contarán con equipamiento y una farmacia con 60 medicamentos básicos, como parte de la estrategia para acercar los servicios médicos a la población.

¡Bienvenida, Presidenta! Tamaulipas la quiere y siempre la recibe con los brazos abiertos.



Hoy, junto al gran pueblo tamaulipeco, fuimos testigos de su #2doInformeDeGobierno desde nuestra capital.



En Tamaulipas sabemos que la transformación avanza con #HonestidadYResultados y… pic.twitter.com/y0np23OiWa — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) September 11, 2026

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal reconoció el respaldo que el Gobierno de México ha brindado a Tamaulipas y aseguró que la coordinación entre ambas administraciones permite avanzar en bienestar social, seguridad y paz, prosperidad económica, infraestructura hídrica, comunicaciones, salud, educación y vivienda.

“Estimada Presidenta: Tamaulipas reconoce el impulso que le ha dado con su apoyo y el lugar que ocupa nuestra entidad en México”, afirmó. El mandatario tamaulipeco refrendó además el compromiso de su administración de mantener plena coordinación con el Gobierno Federal. “Seguiremos trabajando con usted, con el Gobierno de México, para construir un estado más fuerte, más justo y más unido”, expresó.

La visita presidencial mostró así la convergencia entre los gobiernos federal y estatal en torno a un modelo que busca traducir el humanismo en bienestar, derechos, infraestructura y desarrollo, con una coordinación que, de acuerdo con Sheinbaum y Villarreal, seguirá profundizando la transformación de Tamaulipas.

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JVR