Beatriz Mojica anuncia regreso al territorio: ‘La unidad no será de fotografía, será con la gente’

En la imagen la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.

Ya como Coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga anunció que iniciará una nueva etapa de recorridos por el estado, con la prioridad de fortalecer la organización territorial de Morena y construir la unidad desde las bases. “Vamos a trabajar intensamente para que a nuestro partido, a nuestro movimiento Morena, le vaya bien”, afirmó. Su designación fue formalizada esta semana por la dirigencia nacional del partido.

Beatriz Mojica Morga dejó claro que la coordinación que encabeza no sustituirá a las estructuras institucionales del partido, sino que trabajará junto con ellas. “Una de nuestras tareas es coadyuvar con las dirigencias formales de Morena”, explicó al señalar que mantendrá coordinación con la dirigencia estatal, el delegado del CEN y el Comité Ejecutivo Nacional. El mensaje busca delimitar funciones y, al mismo tiempo, colocar el trabajo colectivo como eje de la nueva etapa interna.

Beatriz Mojica Morga adelantó que su principal espacio de trabajo estará nuevamente en las comunidades y municipios. “Vamos a estar en el territorio, vamos a volver a recorrer nuestro estado en una tarea organizativa”, sostuvo. La ruta anunciada apunta a mantener activa la estructura partidista después de concluido el proceso de definición de la coordinación y a trasladar la discusión interna hacia una etapa de organización política.

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En ese contexto, Beatriz Mojica Morga planteó que la unidad deberá construirse más allá de acuerdos entre dirigentes.Y lanzó una definición sobre el tipo de cohesión que buscará: “La unidad se fortalezca, no la unidad de fotografía, la unidad en la base, con la gente; por eso no vamos a abandonar el territorio, al contrario, lo vamos a reforzar”.

Beatriz Mojica Morga vinculó esa reorganización con la defensa del proyecto político encabezado a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer frente a “embates de la derecha”, sostuvo que Morena tiene la responsabilidad de conservar una estructura política sólida y extender su presencia en Guerrero. “El mandato que tenemos del pueblo es que quiere que la transformación llegue a cada rincón de nuestro estado”, expresó.

En la conferencia de prensa, Beatriz Mojica Morga estuvo acompañada por aspirantes que participaron en el proceso de selección, entre ellos Iván Hernández Díaz, ex delegado federal de los programas de Bienestar: el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez y Zeferino Gómez Valdovinos, además de representantes populares como el diputado Cristóbal Alejandro Sarabia Castrejón y el diputado Juan Valenzo y la enlace estatal Yolanda Domínguez Flores.

Beatriz Mojica Morga cerró su intervención reivindicando el territorio como el centro de su forma de hacer política y anticipó que su coordinación tendrá una presencia constante en las regiones de Guerrero. “Yo siempre he sido una mujer de territorio”, afirmó. Y añadió: “Me siento mejor a rayo de sol, caminando con la gente, escuchando a la gente, como lo hemos hecho durante muchos años”. Con ello, su primer mensaje tras asumir la coordinación colocó tres prioridades para la nueva etapa: territorio, organización y construcción de unidad desde las bases.

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FGR