Aguascalientes invierte 300 mdp en red de fibra óptica a Estados Unidos

La estrategia de infraestructura para la llegada de inversiones internacionales fue respaldada por la gobernadora Tere Jiménez.

Con una inversión de 300 millones de pesos, Aguascalientes se integra de manera directa a la infraestructura de telecomunicaciones de alta velocidad que enlaza el centro del país con la frontera norte.

El proyecto contempla la instalación de más de 100 kilómetros de fibra óptica subterránea en la entidad, además del arranque formal de un nuevo Centro de Datos ubicado en el sur de la ciudad capital.

Esta infraestructura forma parte del proyecto TIKVA, a cargo de C3ntro Telecom, el cual busca consolidar la conectividad digital en el corredor Norte-Bajío para optimizar los servicios tecnológicos, la transmisión de datos y la operación industrial de la región.

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Al respecto, la gobernadora Tere Jiménez señaló que estas obras fortalecen las condiciones del estado para la llegada de inversiones internacionales, asegurando la infraestructura necesaria para el desarrollo económico y comercial.

El despliegue de conectividad en el corredor Bajío forma parte de la red integral del proyecto TIKVA. ı Foto: Especial.

Por su parte, Simón Masri Askenazi, presidente del Consejo de Administración de C3ntro Telecom, detalló que la red desplegada permitirá reducir la brecha digital y conectar a las plantas de manufactura con estándares de alta velocidad y estabilidad.

“El proyecto TIKVA impulsa infraestructura digital estratégica para conectar el centro de México con Estados Unidos, apoyando a sectores que requieren un alto nivel de confiabilidad y velocidad”, afirmó el directivo durante la inauguración.

El plan integral comprende el tendido de 2,500 kilómetros de red para unir a Querétaro con Phoenix, Arizona, cruzando ocho estados mexicanos. Actualmente, el proyecto registra un avance general superior al 85 por ciento en sus obras.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado precisó que la red facilitará el acceso a herramientas clave para empresas locales y globales, tales como computación en la nube, analítica de datos, inteligencia artificial y diseño de software especializado.

La apertura de esta sede tecnológica consolida el posicionamiento estratégico de Aguascalientes en la logística digital del país, abriendo nuevas posibilidades de crecimiento para industrias que dependen del uso intensivo de información y conocimiento técnico.

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JVR