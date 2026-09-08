San Luis Potosí es líder en la reducción de homicidios dolosos a nivel nacional, destacan

San Luis Potosí se mantiene entre las entidades con mejores resultados en materia de seguridad, al posicionarse de nueva cuenta en el primer lugar nacional en reducción de homicidios dolosos, con un descenso de 79.8 por ciento durante los primeros ocho meses de 2026, resultado que fue destacado en la conferencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De cara al Quinto Informe de Gobierno, estos avances reflejan el compromiso integral del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona por consolidar una estrategia de seguridad con presencia territorial, coordinación institucional y atención permanente a las causas.

Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

Asimismo, con 34 casos registrados entre enero y agosto, equivalentes al 0.3 por ciento del total nacional, el Estado se ubicó en el segundo lugar con menor número de casos, únicamente por debajo de Yucatán.

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Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, destacó que estos resultados forman parte de la Estrategia Integral de Seguridad encabezada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que ha permitido ampliar las capacidades de la Guardia Civil Estatal, mantener presencia operativa en las cuatro regiones y sumar acciones de prevención y atención social, como parte de un Gobierno que Cumple.

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Finalmente, reconoció que la coordinación con las instituciones federales, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las corporaciones municipales permite sumar capacidades y mejorar los operativos de seguridad. Añadió que el compromiso es mantener estas acciones sin bajar la guardia, para preservar la paz y generar mejores condiciones de seguridad para las familias potosinas.

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