Quintana Roo reduce 59.9% los homicidios dolosos y se ubica tercero a nivel nacional

Quintana Roo se ubicó entre los estados con mayores reducciones en el promedio diario de homicidios dolosos durante 2026.

Quintana Roo se ubicó como el tercer estado del país con mayor reducción en el promedio diario de homicidios dolosos al corte de agosto de 2026, informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la funcionaria detalló que, al comparar el periodo de enero-agosto de 2025 con el mismo lapso de 2026, Quintana Roo registró una disminución de 59.9 por ciento en el promedio diario de este delito.

Reducción de homicidios dolosos por entidad federativa. ı Foto: Captura de video

La entidad se colocó únicamente por debajo de San Luis Potosí, que presentó una reducción de 79.8 por ciento, y Nayarit, con 65.3 por ciento. También destacaron Baja California Sur, con una caída de 53.8 por ciento; Zacatecas, con 51.3 por ciento, y Nuevo León, con 51.1 por ciento.

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A nivel nacional, agosto cerró con un promedio de 40.8 homicidios dolosos diarios, el registro más bajo para ese mes en los últimos 12 años. De acuerdo con Figueroa, esta cifra representa una disminución de 53 por ciento respecto de los 86.9 homicidios diarios registrados en septiembre de 2024, al inicio de la actual administración.

Los datos, consolidados hasta el 31 de agosto, fueron proporcionados por las fiscalías de las 32 entidades federativas. La tendencia también se reflejó en la tasa nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes, que pasó de 25.4 en 2024 a una estimación anualizada de 12.9 para 2026.

Sin embargo, la distribución de los homicidios continúa concentrándose en algunas entidades. Entre enero y agosto, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos concentraron 49.3 por ciento de los casos registrados en el país.

En la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad revisamos y damos seguimiento a las acciones que realizamos alineados a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.



En la #MañaneraDelPueblo, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo… pic.twitter.com/8pDF5XQEbt — Mara Lezama (@MaraLezama) September 8, 2026

La reducción frente al mismo periodo de 2025 se presentó en 30 de las 32 entidades. Figueroa atribuyó los resultados a la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y los gobiernos estatales.

El informe también reportó disminuciones en otros delitos. Los delitos de alto impacto pasaron de un promedio de 636.6 hechos diarios en septiembre de 2024 a 391 durante agosto de 2026, mientras que el robo de vehículo con violencia bajó de 149.1 a 69.4 casos diarios en el mismo punto de comparación.

En el periodo enero-agosto, el secuestro registró la mayor reducción entre los delitos comparados, con una caída superior a una cuarta parte; los robos con violencia disminuyeron alrededor de una sexta parte y las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, poco más de una décima parte.

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