Alcalde de Esperanza, Puebla, es vinculado a proceso; investigan reparto de leche robada

El presidente municipal de Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez Ochoa, fue vinculado a proceso junto con otras ocho personas, en una investigación federal por delitos relacionados con portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud. El caso también contempla señalamientos sobre la distribución de productos de asistencia social cuyo origen es investigado.

La captura del alcalde ocurrió el pasado 7 de septiembre, durante un operativo realizado en la región. Con ello, su segundo periodo al frente del Ayuntamiento, correspondiente a 2024-2027, quedó interrumpido mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Uno de los aspectos que ha cobrado relevancia dentro de la investigación es la entrega de leche y otros productos a habitantes de Esperanza, debido a que las autoridades buscan determinar si parte de esa mercancía estaba relacionada con un grupo presuntamente dedicado al robo de transporte de carga.

Antes de su detención, Rodríguez Ochoa había construido su trayectoria política al frente del Ayuntamiento de Esperanza, donde impulsó programas sociales, obras y distintas acciones de apoyo para habitantes del municipio.

Fotografías tomadas en momentos de entrega de los apoyos sociales ı Foto: Facebook Gobierno Municipal Esperanza Puebla 2024-2027

Entre esas actividades estuvieron las entregas de productos lácteos. Publicaciones realizadas durante su administración muestran la distribución de cajas de leche Tamariz en comunidades como San José Cuyachapa, El Acocote y la cabecera municipal.

De acuerdo con la información compartida sobre la investigación federal, una de las líneas que siguen las autoridades apunta a que el entonces presidente municipal habría recibido productos procedentes de una estructura presuntamente dedicada al robo de mercancías y transporte de carga, para posteriormente distribuirlos entre habitantes como parte de programas de asistencia social.

La Fiscalía General de la República (FGR) deberá establecer si los productos entregados por el Ayuntamiento efectivamente tenían un origen ilícito y, de ser así, determinar qué participación habría tenido Rodríguez Ochoa en esos hechos.

El antecedente es relevante debido a que el municipio ya había sido relacionado con investigaciones por hechos vinculados al robo de transporte de carga. Además, antes de su detención existían denuncias en contra del alcalde por presunto abuso de autoridad.

No obstante, las fotografías y publicaciones que muestran las entregas de leche únicamente acreditan que dichas actividades fueron difundidas durante su administración. El supuesto origen ilícito de los productos y la responsabilidad del alcalde continúan sujetos a investigación y al proceso judicial, por lo que no pueden considerarse hechos acreditados únicamente a partir de esos registros.

Fotografías tomadas en momentos de entrega de los apoyos sociales ı Foto: Facebook Gobierno Municipal Esperanza Puebla 2024-2027

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LMCT