Vinculan a proceso a alcalde de Esperanza y ocho más tras cateos en Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de La Esperanza, Puebla, y otras ocho personas detenidas durante un operativo federal contra una célula señalada por robo a autotransporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz. Los cargos formulados hasta ahora corresponden a delitos relacionados con armas, drogas y, en uno de los casos, cohecho.

El juez también sujetó a proceso a Verónica García Ramírez, Efraín Rojas Arcos, Cristian Fernando Sarmiento Serrano y Eduardo Ramos Montiel. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó los datos de prueba después de que autoridades localizaron armamento, cartuchos, cargadores y distintas dosis de droga durante las detenciones.

De acuerdo con la FGR, Rodríguez Ochoa y las otras cuatro personas enfrentarán investigación por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud. El juzgador fijó un plazo de dos meses para completar las indagatorias.

La #FGR en coordinación con el @GabSeguridadMX, obtuvo vinculación a proceso en contra de nueve personas detenidas en el municipio de La Esperanza, en #Puebla. Fueron imputadas por su posible participación en diversos delitos como: portación y acopio de armas de fuego, así como… pic.twitter.com/kAmErNsKtz — FGR México (@FGRMexico) September 16, 2026

Abigail Contreras Camacho, exdirectora de Seguridad Pública municipal, quedó vinculada por cohecho, además de portación de arma y cartuchos reservados al Ejército. La institución federal señaló que presuntamente ofreció dinero a agentes para impedir uno de los cateos realizados en La Esperanza. En su caso, la autoridad judicial concedió un mes para profundizar las pesquisas.

Respecto de Manuel Rodríguez Ochoa, hermano del alcalde, el Ministerio Público Federal presentó cargos por portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Al momento de su captura, las autoridades aseguraron también un inhibidor de señal y un vehículo. La investigación complementaria tendrá una duración de dos meses.

Melesio Castillo González enfrentará proceso por acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos reservados a las Fuerzas Armadas. Entre los objetos localizados durante su detención aparecen rifles, cargadores, ropa táctica, un dron, inhibidores de señal y placas vehiculares, según el reporte oficial.

José Alfredo Zúñiga Hernández, alias “El Maestro”, quedó sujeto a proceso por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de un delito contra la salud. El juez estableció dos meses para ampliar las diligencias en su contra.

Las capturas derivaron de cateos simultáneos efectuados días atrás en distintos inmuebles del municipio poblano. En las acciones participaron la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como autoridades estatales.

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MSL