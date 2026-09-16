¡Se le sale el ‘gallo’ al alcalde de San Andrés Tuxtla en pleno Grito de Independencia! | VIDEO

El propio alcalde compartió el fragmento de la noche del 15 de septiembre antes de que circulara entre los ciudadanos.

El alcalde de San Andrés Tuxtla, Rafael Fararoni Magaña, protagonizó un momento que captó la atención de los usuarios en redes sociales durante la celebración de la noche del martes 15 de septiembre. Al alcalde se le salió el “gallo”, mientras realizaba las arengas del tradicional Grito de Independencia.

Las personas que acompañaban al funcionario en el balcón de la presidencia municipal capturaron en video el instante exacto en el que pronunciaba la arenga patricia.

Durante la grabación, que se viralizó en las redes sociales, los nervios traicionaron a Rafael Fararoni Magaña mientras gritaba ¡Viva San Andrés Tuxtla!, lo que ocasionó que se le saliera “un gallo”.

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El propio Rafael Fararoni Magaña decidió difundir la grabación en su perfil de Facebook el miércoles 16 de septiembre, antes de que el material circulara en otros espacios sin su intervención.

El alcalde utilizó la frase “¿Ya los despertó el gallo?”, para acompañar el video que se ha vuelto viral, después del desatino que protagonizó durante las Fiestas Patrias 2026.

La publicación generó comentarios graciosos entre la población. Los usuarios interactuaron con la publicación mediante distintos mensajes de apoyo y humor.

¡Viva san Andrés Tuxtla! 🐓🐓🐓🐓🐓



Le hubieran dado un vasito a agua antes de empezar, ¿como te recuperas de semejante gallo en público?



El alcalde de San Andrés Tuxtla, Veracruz, Rafael Gustavo Fararoni Magaña pic.twitter.com/ntJv7FssB0 — Diputados Out of Context (@DiputadosOut) September 16, 2026

Un ciudadano escribió en la sección de interacción:

“Dice fallo antes de que me hagan memes mejor me lo hago yo primero JAJAJA, Chin*** fallo te la rifaste”.

Otro de los usuarios señaló el aspecto de la edad del funcionario municipal:

“Muy joven el presidente, eso pasa cuando pasa de adolescente a adulto, está pollon, Pero no pasa nada, lo respalda su gran trabajo a pesar de ser tan joven”.

Las muestras de simpatía continuaron registradas en la misma publicación:

“Es de ley que se les salga el gallo, pero no pasa nada rafita te luciste”.

Asimismo, otro poblador calificó la situación con la siguiente frase:

“El mejor gallo de los Tuxtlas”.

El contenido audiovisual publicado en la red social sumó más de 11.9 mil likes en poco tiempo. El registro de la plataforma contabilizó además 739 compartidas y más de 716 comentarios. La forma en que el edil encabezó la festividad patria derivó en la viralización del video.

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JVR