Américo Villarreal preside desfile por el 216 aniversario de la Independencia de México en Tamaulipas

El recorrido del desfile cívico-militar se llevó a cabo sobre las avenidas principales de Ciudad Victoria.

Con la participación de más de 3 mil integrantes entre integrantes de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad pública y contingentes escolares, Ciudad Victoria fue sede del tradicional desfile cívico-militar conmemorativo por el aniversario del inicio de la Independencia de México.

Las celebraciones patrias registraron saldo blanco en la totalidad de los 43 municipios del estado de Tamaulipas, registrando una asistencia masiva de familias que abarrotaron las plazas principales y avenidas de la entidad para presenciar los festejos.

A lo largo del bulevar Tamaulipas en la capital del estado, marcharon 3,146 elementos. Entre los contingentes operativos destacaron 412 efectivos del Ejército Mexicano, la Armada de México y la Guardia Nacional, adscritos a mandos de la Primera Zona Naval y la 48 Zona Militar.

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En materia de resguardo y apoyo vial participaron 1,031 elementos de la Guardia Estatal, junto con 22 brigadistas de Protección Civil, 20 socorristas de la Cruz Roja Mexicana, 40 cabalgantes y 23 motociclistas que mantuvieron la vigilancia durante el trayecto.

El sector educativo tuvo una representación destacada con 1,567 estudiantes pertenecientes a 20 planteles de la región, abarcando alumnos de todos los niveles del sistema formativo, desde educación preescolar hasta instituciones de nivel superior.

Las labores de resguardo contaron con contingentes adscritos a la Primera Zona Naval y a la 48 Zona Militar. ı Foto: Especial.

Al finalizar el recorrido de más de una hora, el mando militar a cargo de la columna reportó el despliegue operacional de 42 vehículos tácticos, dos embarcaciones navales, dos helicópteros de la Guardia Estatal, 40 caballos y 22 canes de rescate, concluyendo la jornada sin contratiempos.

En relación con las actividades conmemorativas en la entidad, el gobernador Américo Villarreal Anaya subrayó el orden ciudadano y el clima de convivencia registrado en la entidad durante el desarrollo de la jornada patria.

“Me reportaron a nivel de los 43 municipios donde hubo una muy buena afluencia en cada una de las plazas de las cabeceras municipales y no tenemos novedad, así es que fue una buena fiesta”, declaró el mandatario estatal al término del acto.

De igual manera, las autoridades estatales confirmaron que este jueves reanudarán las giras institucionales de trabajo en las distintas regiones que integran el territorio tamaulipeco, tras la conclusión de las ceremonias conmemorativas.

Las actividades de la administración estatal priorizarán el acompañamiento a las y los presidentes municipales de la zona huasteca y del sur del estado durante la presentación de sus respectivos informes de gestión pública local.

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JVR