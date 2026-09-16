¿Quién era Gerardo Ávalos García, el maestro de Poza Rica localizado sin vida en Jalpan, Puebla?

Localizan cuerpo de Gerardo Ávalos García sin vida y con signos de violencia

Desde el pasado 9 de septiembre familiares y amigos del profesor Gerardo Ávalos García emitieron una ficha de búsqueda, y recientemente se confirmó que su cuerpo fue localizado sin vida y con signos de violencia.

Gerardo Ávalos García era un profesor del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) número 78 de Poza Rica, Veracruz, y luego de que saliera de su domicilio hacia el campo de la colonia 27 de septiembre, sus familiares perdieron comunicación con él.

Fue alrededor de las 15:00 horas del pasado 10 de septiembre cuando Gerardo Ávalos García salió de su domicilio a bordo de una camioneta Toyota RAV4 con las placas YEG.B63-A, mientras que la última comunicación que mantuvo con sus familiares fue alrededor de las 16:00 horas del mismo día.

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En la ficha de búsqueda que circulaba en redes sociales se compartía un número de teléfono para brindar información sobre el paradero de Gerardo Ávalos García, quien era un hombre de 74 años de edad que medía 1.54 metros.

Ficha de búsqueda de Gerardo Ávalos García ı Foto: Redes Sociales

Localizan a Gerardo Ávalos García en Puebla

El pasado 12 de septiembre se informó que el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en el paraje La Nopalera, ubicada sobre el Ramal Ávila Camacho del municipio de Jalpan, Puebla.

De acuerdo co medios locales, el cuerpo se encontraba semidesnudo y con lesiones aparentemente provocadas por golpes, por lo que elementos de la Policía Municipal y Estatal acordonaron la zona.

Al momento de localizar el cuerpo, la víctima mortal permanecía en calidad de desconocido, por lo que este fue trasladado al anfiteatro de Xicotepex de Juárez para que se realizara una necropcia.

Esquela de Gerardo Ávalos García ı Foto: Redes Sociales

Familiares del profesor del CBTis 78 exigen justicia, una investigación seria, exhaustiva, transparente y con perspectiva de derechos humanos para que el caso del profesor no quede en impunidad.

El profesor Gerardo Ávalos García fue sepultado en el panteón Jardines de los Ángeles de Poza Rica, en donde familiares, amigos, y exalumnos, reconocieron su labor como docente y le dieron una despedida entre aplausos.

La Comunidad Feminista de Poza Rica realizó una publicación en la que pidieron justicia “y todo el peso de la ley para quienes le arrebataron su vida”, que se realice una investigaión, y que no se den “omisiones ni carpetazo”.

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