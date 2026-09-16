Cuatro lesionados por pirotecnia durante festejos del 15 de septiembre en Palenque

Cuatro personas resultaron lesionadas por artificios pirotécnicos durante la celebración del Grito de Independencia en el municipio de Palenque, Chiapas, donde las detonaciones obligaron a asistentes a alejarse de la zona del espectáculo.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que las personas afectadas presentaron principalmente lesiones en la espalda. Todas fueron atendidas por personal de Protección Civil Municipal y se reportan estables, sin heridas que comprometan su integridad física.

El incidente se registró la noche del 15 de septiembre, mientras se realizaba el espectáculo de fuegos artificiales como parte de los festejos patrios en la plaza principal del municipio.

TE RECOMENDAMOS: Rendición de cuentas Horacio Duarte llama a acompañar a Sheinbaum en su Informe en el Edomex

De acuerdo con la información difundida por la dependencia estatal, la atención se brindó de manera inmediata tras el reporte. Hasta el momento, las autoridades no han detallado oficialmente qué originó el descontrol de la pirotecnia.

Tensión en Palenque, falló la pirotecnia y cayó sobre la gente



Una falla en el espectáculo de pirotecnia provocó momentos de tensión la noche de este 15 de septiembre en Palenque, Chiapas, durante la ceremonia del Grito de Independencia. pic.twitter.com/B7XabhVEwo — Alerta Chiapas (@AlertaChiapas) September 16, 2026

Por su parte, el Ayuntamiento de Palenque señaló que, antes del espectáculo, personal de la Secretaría de Protección Civil Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional realizó labores de acordonamiento y estableció un perímetro de seguridad para proteger a quienes acudieron a la celebración.

La autoridad municipal agregó que algunas personas ingresaron a una zona restringida pese a las indicaciones preventivas, por lo que hizo un llamado a respetar los perímetros de seguridad y las recomendaciones del personal de emergencia durante este tipo de eventos.

Aunque el hecho generó momentos de alerta entre las personas reunidas para la ceremonia del Grito de Independencia, Protección Civil precisó que no se reportaron casos graves.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL