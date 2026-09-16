Mueren 14 perros tras incendio en vivienda de la GAM durante fiestas patrias

Un incendio registrado durante la madrugada de este 16 de septiembre en una vivienda de la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, dejó un saldo de 14 perros muertos y uno más rescatado con vida.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al inmueble para controlar las llamas, que consumieron por completo el primer nivel de la vivienda. La corporación informó al concluir los trabajos que no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes iniciales, el siniestro ocurrió mientras no había habitantes dentro de la casa, donde permanecían los animales. Durante las labores de emergencia, los bomberos lograron sacar con vida a uno de los perros, el único que sobrevivió al fuego.

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Aunque entre vecinos surgió la versión de que un artefacto pirotécnico habría ingresado al predio durante los festejos patrios y desatado las llamas, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente como la causa del incendio.

Por ello, las autoridades deberán establecer cómo inició el fuego y determinar las circunstancias del caso, así como las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de la emergencia.

Controlan incendio en vivienda ubicada en la calle 310 y 317, donde lamentablemente murieron tres perros y uno más se encuentra lesionado. @TuAlcaldiaGAM. #Video 🎥👇🏽 https://t.co/eX43htlIz7 pic.twitter.com/Jbp9mRcRV1 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 16, 2026

El incendio movilizó a los cuerpos de atención en la zona de Nueva Atzacoalco para evitar que el fuego se propagara hacia inmuebles cercanos. Tras sofocar las llamas, el inmueble presentó afectaciones severas en su planta baja.

Bomberos de la Ciudad de México reiteró que el servicio quedó concluido sin personas lesionadas, mientras continúan las indagatorias para esclarecer el origen del incendio que provocó la muerte de los 14 animales.

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MSL