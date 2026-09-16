Asisten más 300 mil personas al Zócalo para Grito de Independencia; CDMX reporta saldo blanco

El Zócalo de la Ciudad de México durante las celebraciones por el 216 aniversario de la Independencia, el 15 de septiembre de 2026.

Más de 300 mil personas asistieron al Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, celebración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la conmemoración concluyó con saldo blanco y la jornada se desarrolló sin incidentes.

Durante este 15 de septiembre, personal de diversas dependencias del gobierno de la Ciudad de México participó en labores de atención, orientación, seguridad y apoyo a las y los asistentes al primer cuadro de la capital.

“La coordinación entre las distintas instancias y la participación responsable de la ciudadanía permitieron que esta conmemoración se desarrollara de manera organizada y en un ambiente de convivencia”, agregó la Secretaría de Gobierno.

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cehr