¿Quién era Dulce María, mujer de 35 años que murió tras una liposucción en CDMX?

La muerte de Dulce María, de 35 años, ocurrió el pasado 11 de septiembre de 2026, después de que acudiera a un inmueble de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, para someterse a una liposucción. Lo que había comenzado como un procedimiento estético terminó en una emergencia que ahora es investigada por las autoridades.

La mujer había conocido Pink Glow Clinic a través de recomendaciones y comentarios en redes sociales. De acuerdo con el relato de su hijo, Didier González, el primer contacto ocurrió el 27 de agosto, cuando Dulce María acudió a una valoración en un establecimiento ubicado sobre avenida Patriotismo y realizó un pago anticipado de 80 mil pesos.

La cirugía quedó programada para el 11 de septiembre, fecha en la que acudió al inmueble donde finalmente perdió la vida.

🚨 MUERE A LOS 35 AÑOS TRAS SOMETERSE A LIPOSUCCIÓN



Dulce María, de 35 años, murió tras someterse a una liposucción en una clínica de la Ciudad de México. De acuerdo con sus familiares, habría sufrido una fuerte pérdida de sangre y posteriormente un paro.



⚖️ La Fiscalía… pic.twitter.com/J8hSV2CwhK — México Ahora (@AhoraMex) September 14, 2026

¿Quién era Dulce María?

Dulce María era madre de familia y, según el testimonio de sus seres queridos, era considerada una mujer fuerte, alegre y resiliente. Su hijo Didier la recordó como una “guerrera” y como la mejor persona que había conocido, palabras con las que describió el impacto que tuvo su muerte en su familia.

Además de su papel como madre, Dulce María atravesaba un momento de ilusión personal. Se encontraba preparando su boda, prevista para diciembre, y había comenzado a organizar los detalles del enlace matrimonial. Entre sus planes estaba lucir como siempre había deseado para ese día, motivo por el que decidió someterse a la liposucción.

El 11 de septiembre llegó al inmueble de la colonia Del Valle alrededor de las 13:00 horas, después de permanecer cerca de 18 horas en ayuno. Aproximadamente dos horas y media después, sus familiares recibieron una llamada para acudir al sitio.

Página de la clinica donde se realizó la cirugía ı Foto: Captura de pantalla

Según su testimonio, el inmueble tenía apariencia de casa y no contaba en el exterior con un anuncio visible de Pink Glow Clinic. En el interior localizaron una puerta con la leyenda “Médica LUV”.

Fue en ese lugar donde un médico que, de acuerdo con la familia, no pertenecía a Pink Glow Clinic les informó que Dulce María había muerto. La explicación recibida fue que sufrió una pérdida importante de sangre y posteriormente un paro cardiorrespiratorio.

Las autoridades aseguraron el inmueble y comenzaron las investigaciones para determinar qué ocurrió durante la intervención.

Dulce María tenía 35 años y soñaba con casarse en diciembre. Murió tras someterse a una liposucción en Pink Glow, una supuesta clínica de la #CDMX encontrada por redes sociales. Su cuerpo estuvo abandonado por 7 horas. #ImagenNoticias de la Noche estuvo en el lugar: pic.twitter.com/dYVkjmahj4 — Nacho Lozano (@nacholozano) September 12, 2026

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