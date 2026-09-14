Brugada presenta estrategia de prevención ‘Cuidarnos en unidad previene riesgos’ en colonia Obrera

Clara Brugada encabeza la entrega de detectores de gas y "mochilas de vida" en la alcaldía Cuauhtémoc.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, el arranque de la estrategia de prevención comunitaria “Cuidarnos en unidad, previene riesgos”, orientada a fortalecer la seguridad en las unidades habitacionales de la capital.

En el evento participaron la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas; el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini; la subsecretaria de Unidades Habitacionales, Guadalupe Chávez Contreras; y el primer superintendente del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova. Durante su intervención, la mandataria destacó que la administración destinó 700 millones de pesos este año para la atención de unidades habitacionales, reforzando la intervención integral que incluye mejoras en iluminación, agua y drenaje.

Durante el acto, la Jefa de Gobierno recordó la memoria histórica de la colonia Obrera a 41 años del sismo de 1985 y a nueve años del sismo de 2017, enfatizando la importancia de la autoorganización comunitaria y los protocolos de actuación. Brugada Molina hizo un llamado a la población para sumarse a los simulacros anuales señalando: “Recordemos que los simulacros son ejercicios estratégicos, nos permiten poner a prueba todo el sistema de respuesta de la ciudad”.

Asimismo, al explicar las herramientas entregadas a las familias para la gestión de emergencias, la titular del Ejecutivo local aseveró: “La prevención es nuestra fuerza. Si nosotros aprovechamos los simulacros, si nosotros nos preparamos sobre lo que hay que hacer, estaremos mejorando, mejorando la manera en que tenemos que actuar cuando hay un sismo.”

Por su parte, la secretaria Myriam Urzúa Venegas indicó que la prevención debe entenderse como un acto de corresponsabilidad colectiva y recordó que el próximo Simulacro Nacional se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas.

Como parte de las acciones operativas para prevenir incidentes por fugas de gas —problemática que atiende el cuerpo de bomberos con un promedio de 30 reportes diarios en la capital—, se entregaron detectores de gas y humo de fácil instalación en contactos eléctricos altos. Al respecto, Brugada Molina recalcó la utilidad del equipo afirmando: “Y decimos para salvar vidas porque ya nos explicaron cómo tenemos grandes problemas. Va a detectar cualquier fuga de gas. En el momento en que empiece a sonar, tenemos que abrir las ventanas rápidamente, hablar al 911 y salir del lugar.”

Finalmente, el superintendente Juan Manuel Pérez Cova detalló los servicios gratuitos de revisión domiciliaria y la creación del primer padrón histórico de instaladoras e instaladores certificados por la UAM y el Heroico Cuerpo de Bomberos.

am