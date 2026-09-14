Marchas y bloqueos en CDMX HOY 14 de septiembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una marcha de pensionados. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

TE RECOMENDAMOS: Programa beneficiará a 260 mil estudiantes Janecarlo lleva igualdad a las aulas con 130 mil uniformes gratuitos

Este lunes 14 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 14 de septiembre no se esperan marchas pero sí ocho concentraciones y dos citas.

Concentraciones

ALIANZA NACIONAL DE JUBILADOS : Se concentrarán en Senado de la República (Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:30 hrs. (Nota: Entrega de oficios contra la retroactividad a la reforma al art. 127 constitucional; no se descarta el arribo de autobuses y afectación vial; aforo aprox. 100 personas) .

CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL INDÍGENA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A.C. : Se concentrarán en Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00 hrs. (Nota: Mitin en defensa de la soberanía indígena y sus derechos; aforo aprox. 45 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en tres puntos: 1. Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), 2. Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez y 3. Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero, a las 12:00 hrs. (Nota: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos; aforo aprox. 45 personas) .

VECINOS DESALOJADOS DE GENERAL ANAYA #27 : Se concentrarán en Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Medellín No. 33, Col. Roma Nte., Alc. Cuauhtémoc) a las 12:30 hrs. (Nota: Conferencia de prensa sobre libertad de expresión, manifestación y asedio policial; aforo aprox. 35 personas) .

ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán en H. Congreso de la Ciudad de México (Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 16:00 hrs. (Nota: Exigen estabilidad y prestaciones laborales; no se descarta instalación de plantón; aforo aprox. 60 personas) .

FRENTE DE LIBERACIÓN CIUDADANA : Encuentro en Estación “Taxqueña” L2 del STC Metro (Calz. Taxqueña y Av. Canal de Miramontes, Col. Campestre Churubusco, Alc. Coyoacán) a las 16:00 hrs. (Nota: Exigen transporte digno; se prevé liberación de torniquetes; aforo aprox. 40 personas) .

COMITÉ DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS “HASTA ENCONTRARLOS” : Se concentrarán en Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:30 hrs. (Nota: Mitin en el marco de la 27ª Reunión de Búsqueda; no se descarta afectación vial; aforo aprox. 50 personas) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Mesas de recolección de firmas contra el Secretario General del SME; aforo aprox. 30 personas).

Citas Agendadas

MERCADITAS FEMINISTAS : Cita en Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: En contra de operativos de comercio informal en Alameda Central; aforo aprox. 40 personas) .

HABITANTES DEL PREDIO EL COYOL #206: Cita en Secretaría de Vivienda (Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco) a las 16:00 hrs. (Nota: Solicitan regularización del predio Coyol No. 206; aforo aprox. 40 personas).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am