Así se vive el concierto de Intocable en el Zócalo por El Grito | EN VIVO

Intocable en el Zócalo por El Grito 2026

El grupo Intocable fue el encargado de amenizar los festejos patrios en el Zócalo de la Ciudad de México. La banda norteña interpretó sus más grandes éxitos de toda su carrera para poner el ambiente en la fiesta.

En punto de las 21.45 horas de este 15 de septiembre Intocable subió al escenario más grande de México para dar un magno concierto.

Así se vive el concierto de Intocable en el Zócalo

La agrupación abrió el show con el tema “Aire”, posteriormente la banda hizo unos acordes de una canción de AC/DC para darle más ambiente al show.

Luego interpretaron el tema “Si Me Duele Que Duela” para dar paso a otro de sus grandes hits que es “Amor maldito” para continuar con “Déjame amarte”.

El espectáculo continuó con el tema “Déjate amar” y luego el ambiente se encendió con otro clásico de la agrupación. “Eres Mi Droga”.

Intocable consintió a su público tras interpretar el romántico tema “Es tan bello”. La banda continuó su setlist con la canción “Eso duele”.

Intocable en el Zócalo por El Grito ı Foto: Especial

El concierto siguió con la interpretación del éxito “Estás Que Te Pelas”, el cual fue coreado por el público asistente.

Intocable estrenó una nueva canción durante su presentación en el Zócalo. La agrupación norteña cantó “Cuando se haga de noche”, la cual saldrá hasta el 25 de septiembre en las plataformas digitales. El tema forma parte de su nuevo álbum que se estrenará en 2027 y llevará por nombre Nostalgia radical.

La agrupación continuó el show con otro de sus temas clásicos llamado “Llévame en tu viaje” para seguir con “Tu adiós no mata”.

Intocable hizo una pausa para que la Presidenta Claudia Sheinbaum diera El Grito de Independencia desde Palacio Nacional.

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