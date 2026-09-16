Incendio consume 90 locales de Mercado Central de Acapulco

Al menos 90 locales del Mercado Central de Acapulco fueron consumidos por un fuerte incendio registrado durante la madrugada de este miércoles, 16 de septiembre.

Locatarios y cuerpos de emergencia trabajan para sofocar las llamas, mientras se solicita el apoyo de pipas de agua.

Ante la magnitud del siniestro, locatarios se sumaron a las labores de emergencia con cubetas de agua, garrafones y mangueras, mientras elementos de Bomberos y Protección Civil de Acapulco trabajan para controlar el fuego.

Entre los establecimientos afectados se encuentran papelerías, zapaterías, huaracherías, mercerías, tiendas de mochilas y comercios de ropa.

Los comerciantes solicitaron apoyo con pipas de agua, debido a las dificultades para abastecer a los equipos que combaten el incendio.

De acuerdo con los locatarios, los vehículos de Bomberos se encontraban preparados para participar en el desfile por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Las autoridades y cuerpos de emergencia continúan con los trabajos para sofocar las llamas y determinar el origen del siniestro.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio en el Mercado Central de Acapulco.

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FGR