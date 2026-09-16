Horacio Duarte llama a acompañar a Sheinbaum en su Informe en el Edomex

Toluca. — Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno del Estado de México, invito a las y los mexiquenses a asistir el próximo viernes 18 de septiembre al Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la entidad.

“Ojalá nos puedan acompañar, nos vemos el viernes 18 de septiembre a las 5:00 de la tarde en el Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca, para que escuchemos todo lo que se está haciendo de obras, acciones, becas, mujeres, todas las acciones aquí en nuestro estado”, resaltó el Secretario Horacio Duarte Olivares desde la Zona Norte de la entidad.

El encargado de la política interior, señaló que en dicho informe la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dará los detalles de las acciones, programas y proyectos que en coordinación con la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se ejecutan en el Estado de México.

El Secretario Horacio Duarte Olivares destacó que, en sus dos primeros años de gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha visitado 58 veces el Estado de México, consolidando a la entidad como una de las más visitadas del país.

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FGR