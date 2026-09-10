Hallan sin vida a Wendy, tras su desaparición

LUEGO DE SER reportada desaparecida el 29 de agosto, ayer por la tarde fue localizada sin vida Wendy Estefani Zepeda Alfaro en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

El hallazgo ocurrió en un cuarto en construcción, donde inicialmente se reportó la presencia de una persona sin vida, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que fue necesaria la intervención de peritos de la Fiscalía Estatal, quienes realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencias.

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La no localización de la joven de 26 años fue reportada luego de que presuntamente se reunió con Mario Gutiérrez, con el que tenía una relación sentimental y quien es padre de su hijo.

Judith Berenice, hermana de la víctima, reveló en redes sociales que la pareja de su hermana tenía al menos dos años de antecedentes de violencia en contra de Wendy, que iban desde amenazas de muerte a su familia, hasta daños “físicos y morales”.

La desaparición de Wendy había sacudido a sus familiares, quienes incluso realizaron una manifestación el pasado fin de semana frente a las oficinas de la Unidad de Investigación y Litigación para Delitos de Alto Impacto, ubicadas sobre la avenida Madero, para exigir avances en las investigaciones.

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Luego de que se dieron los señalamientos de la posible participación de Mario Gutiérrez en la desaparición de Wendy, el aludido publicó un mensaje en el que se desmarcó del hecho y aseguró que estaba preocupado por su expareja.

Sin embargo, tras el hallazgo del cadáver, el grupo de “Justicia por Wendy” lo volvió a acusar de ser el responsable de su desaparición y muerte.