Sheinbaum destaca los avances en Tamaulipas

Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su Segundo Informe de Gobierno y aseguró que su administración mantiene una relación cercana con la población, al sostener que “no hay divorcio entre pueblo y gobierno”.

Ante el gobernador Américo Villarreal y habitantes de la entidad, defendió la decisión de llevar la presentación de sus resultados a distintos estados del país, en lugar de concentrarla únicamente en la Ciudad de México.

Recordó que desde su primer informe estableció una nueva modalidad para rendir cuentas directamente en las entidades federativas: “Los gobernantes debemos rendir cuentas y estar trabajando siempre cerca del pueblo”.

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Sheinbaum contrastó esta forma de gobierno con administraciones anteriores, cuando, expuso, los presidentes llegaban a los estados acompañados por el Estado Mayor Presidencial y mantenían mayor distancia con la población.

“Nos reivindicamos como un gobierno del pueblo y por eso siempre tenemos que estar cerca del pueblo de México”, señaló.

Al hablar de la infraestructura hospitalaria del IMSS cuestionó que durante décadas el crecimiento de la demanda de atención médica no estuviera acompañado por una expansión suficiente de hospitales y camas. Destacó el nuevo hospital concluido en Ciudad Madero, una Unidad de Medicina Familiar en proceso en Gustavo Díaz Ordaz, la sustitución del Hospital General de Tampico y la ampliación de la Clínica de Medicina Familiar en esa misma ciudad.

La Presidenta hizo uno de los reconocimientos más significativos al mandatario tamaulipeco. “Aquí Américo, el gobernador, es médico. Él es cardiólogo, ¿no es cierto? Está recuperando el corazón de Tamaulipas, Américo”, expresó.

Sheinbaum anunció además la instalación de 430 consultorios para atención primaria a la salud en Tamaulipas, los cuales contarán con equipamiento y una farmacia con 60 medicamentos básicos, como parte de la estrategia para acercar los servicios médicos a la población.

En su oportunidad, el gobernador Américo Villarreal reconoció el respaldo que el Gobierno de México ha brindado a Tamaulipas y aseguró que la coordinación entre ambas administraciones permite avanzar en bienestar social, seguridad y paz, prosperidad económica, infraestructura hídrica, comunicaciones, salud, educación y vivienda.

EQUIDAD. En Veracruz, la mandataria llevó la defensa de la 4T al terreno económico y social. Ahí sostuvo que la distribución de la riqueza hacia los sectores más desfavorecidos genera mejores condiciones para el conjunto del país.

Ante simpatizantes y ciudadanos, explicó que uno de los principios de su administración es evitar que el desarrollo se concentre en unos cuantos y generar oportunidades para quienes históricamente se han quedado atrás: “Cuando se apoya desde abajo, México florece”.

Resaltó que, pese a las calumnias en redes sociales, la Cuarta Transformación está fuerte, ya que no traiciona al pueblo de México ni al de Veracruz; entidad en la que 2.88 millones personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar.

“Pueden calumniar en las redes, pueden decir mentiras en algunos medios, pero estamos fuertes porque no traicionamos al pueblo de Veracruz, ni al pueblo de México. Somos la Cuarta Transformación de la vida pública de México, ¡Que viva Veracruz!, ¡Que viva México!”, resaltó.

Defiende la NEM y una menor brecha educativa

| Por Claudia Arellano |

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) frente a las críticas que buscan relacionarlo directamente con los resultados obtenidos por México en la evaluación PISA 2025, al señalar que el propio estudio reconoce avances en la incorporación de jóvenes al sistema educativo y una menor brecha de desempeño entre estudiantes favorecidos y desfavorecidos.

En conferencia de prensa, la mandataria destacó que entre 2015 y 2025 aumentó la proporción de jóvenes de 15 años elegibles para presentar la prueba PISA, al pasar de 62 a 69 por ciento. De acuerdo con Sheinbaum Pardo, este crecimiento ocurrió a un ritmo superior al de la población total de esa edad en México, lo que refleja una expansión sostenida de la matrícula en educación secundaria.

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que este elemento debe tomarse en cuenta al analizar los resultados de la evaluación, debido a que PISA refleja ahora las condiciones educativas de un universo más amplio de jóvenes, incluidos estudiantes provenientes de contextos de mayor marginación que anteriormente tenían menor presencia dentro del sistema escolar.

7 puntos creció la cifra de estudiantes elegibles para la prueba

La Presidenta también puso énfasis en los resultados de la prueba en materia de desigualdad educativa, particularmente en el área de ciencias. Sostuvo que la evaluación debe analizarse considerando tanto los resultados académicos como las características y condiciones de la población que participa en ella, particularmente el proceso de ampliación de la cobertura educativa.

En este sentido, defendió la Nueva Escuela Mexicana como un modelo que busca garantizar el acceso a la educación y atender las desigualdades que existen entre los estudiantes, en lugar de evaluar únicamente el desempeño individual sin considerar su contexto social.