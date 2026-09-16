Controversia electoral

Renuncia secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tabasco tras polémica por video a favor de Morena

Dimite el secretario ejecutivo del IEPCT a 20 días del proceso electoral tras la exigencia de remoción enviada por cuatro consejeros

Jorge Alberto Zavala renuncia a la Secretaría Ejecutiva del IEPCT tras publicar por error un video del aspirante de Morena Daniel Casasús.
Jorge Alberto Zavala renuncia a la Secretaría Ejecutiva del IEPCT tras publicar por error un video del aspirante de Morena Daniel Casasús. Foto: Especial.
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La Razón Online

Jorge Alberto Zavala Frías presentó su renuncia a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), tras una serie de críticas emitidas por partidos políticos y la demanda explícita de remoción redactada por integrantes del Consejo General del organismo electoral.

La salida de Zavala Frías deja vacante la titularidad de la Secretaría Ejecutiva a menos de 20 días de que inicie formalmente el proceso electoral local en la entidad, cuya sesión solemne de arranque está programada para el próximo 8 de octubre.

El conflicto institucional inició a raíz de que el exservidor público publicara en su estado de la aplicación WhatsApp un video promocional de Daniel Casasús, aspirante del partido Morena a la alcaldía del municipio de Centro. Zavala Frías argumentó posteriormente que la difusión de dicho material audiovisual se trató de un error.

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Ante este acontecimiento, las representaciones partidistas exigieron su separación del cargo. A este reclamo se sumó la solicitud formal presentada ante el organismo por las consejeras electorales Monserrat Martínez Beaurregard, Ruth Lizette Toledo Peral y Ángela Guadalupe Araujo Segura, así como por el consejero electoral Hernán González Sala.

En el documento entregado por las tres consejeras y el consejero electoral se señaló que la acción cometida por el exfuncionario representó una vulneración directa a los principios rectores de imparcialidad, independencia, objetividad y certeza que rigen las funciones del instituto electoral.

El IEPCT tiene agendada una sesión extraordinaria este viernes, en la cual el pleno del Consejo General someterá a votación la aprobación del calendario electoral local para el próximo periodo contencioso.

Por ello, se prevé que en las próximas horas se ponga a consideración del Consejo Estatal la propuesta oficial para designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, con el fin de cubrir la vacante antes de la sesión de inicio.

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JVR

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