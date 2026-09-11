En Tabasco, Zacatecas, Veracruz y Colima, más miedo por crimen

En Tabasco, Zacatecas, Veracruz y Colima, ocho de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros tanto en espacios públicos como en el ámbito privado, estableció la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026, del Inegi.

En una media simple en los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre estos cuatro estados, se observa que 82.8 por ciento de personas mayores de 18 años sufre estas condiciones en su vida cotidiana.

De estas entidades, la que registra una mayor percepción de inseguridad es Tabasco, que reportó 87.6 por ciento de su población con ese sentimiento; Zacatecas, con 83.3; Veracruz, 80.9, y Colima, con 79.5 por ciento de sus ciudadanos que manifestaron tener esa sensación.

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El Dato: A PARTIR de los resultados de la Envipe se estima que 19.2 por ciento de los hogares en el estado de Zacatecas tuvo, al menos, una víctima de delito durante el año pasado.

Los cuatro estados también se ubicaron entre los últimos lugares con el porcentaje de personas mayores de 18 años que se sintieron seguras al caminar sin compañía durante la noche, en los alrededores de sus viviendas.

Tabasco reportó que solamente 33.9 por ciento se siente seguro al recorrer las calles. De este porcentaje, 43.9 por ciento corresponde a hombres y 24.9 por ciento, a mujeres.

73.9 por ciento de víc-timas en Veracruz sufrió algún daño

En Colima, el porcentaje es de 38.1, del cual 48.5 por ciento está representado por hombres y 28.6 por ciento, por mujeres. Para el caso de Zacatecas fue de 41.2 por ciento, y 48 por ciento se refiere a hombres y 34.6 por ciento, a mujeres. Por último, en Veracruz alcanzó 46.7 por ciento, del cual 54.9 por ciento abarca a hombres y 39.4 por ciento, a mujeres.

EN EL CAJERO. Otro dato que revela la encuesta levantada recientemente es que en los cuatro estados la población mayor de 18 años considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a su respectiva entidad federativa.

El Tip: EN COLIMA, el menor nivel de confianza expresado por ciudadanos está en las policías Preventiva Municipal y en la de Tránsito, y el mayor, en la Fuerza Aérea Mexicana.

En Tabasco, 63.4 por ciento de la población de 18 años y más consideró que la inseguridad es el problema primordial del estado. Un año antes, en 2025, el porcentaje fue de 70.7 unidades.

Para Veracruz, el indicador consignado en la encuesta fue de 57.1 por ciento de la población, mientras que en 2025 ascendió a 60.4 por ciento. En Zacatecas pasó de 65.2 por ciento en 2025 a 64.6 por ciento, y en Colima fue de 71.3 por ciento a 69.2 por ciento este año.

Por lo que se refiere a la percepción de inseguridad en lugares específicos, en el estado de Colima el espacio donde la población mayor de 18 años se sintió con mayor nivel de inseguridad, con 69.8 por ciento, fue en los cajeros automáticos instalados en la vía pública.

LAS CARRETERAS. En los contrastes, en Zacatecas el espacio donde la población adulta se sintió más insegura, con 69.4 por ciento, fue en la carretera.

Esta última cifra coincide con episodios de violencia extrema registrados recientemente, cuando fueron abandonados 10 cuerpos en carreteras de tres municipios de Zacatecas.

Sobre la carretera 54, Zacatecas-Saltillo, fueron hallados los cuerpos sin vida de cinco hombres suspendidos con una cuerda a un costado de un puente vehicular en la comunidad de Pozo de Gamboa, Pánuco, en una estampa que causó indignación nacional.

A la par, en el municipio de Morelos fueron dejados otros cuatro cuerpos cerca de la clínica del IMSS-Bienestar ubicada en uno de los accesos de la carretera federal 54 a la cabecera municipal.

Sin embargo, estos hechos no son los únicos que han ocurrido, ya que el pasado 9 de marzo integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación perpetraron un ataque con un artefacto explosivo semienterrado en el suelo, tipo “mina terrestre”, que habría sido colocado a un costado de una carretera interestatal en la comunidad El Rayo, en el municipio zacatecano de Pinos.

El temor de viajar en carretera en Zacatecas es de tal magnitud que la Envipe demuestra un ligero aumento de personas que dejaron de trasladarse por esa vía a otro estado o municipio, por miedo a ser víctima de un delito, ya que durante 2024 se reportó que 36.4 por ciento tomó esa decisión y en 2025 aumentó la cantidad a 36.5 por ciento.

CAMBIO DE HÁBITOS. Las cifras del Inegi también destacan que, en el estado de Tabasco, casi nueve de cada 10 personas de 18 años y más se sintió más insegura en el cajero automático localizado en la vía pública.

De igual forma, en Veracruz el espacio donde la población de 18 años y más se sintió mayormente insegura fue en el cajero automático localizado en la vía pública, con un 73.7 por ciento.

Esto ha generado cambios en el comportamiento, ya que, de acuerdo con la Envipe, Veracruz pasó de 25.1 a 24.1 por ciento de la población que dejó de llevar su tarjeta de crédito o débito, por miedo.

En lo que corresponde a incidencia delictiva, para 2025 se estima una tasa de 23 mil 417 delitos por cada 100 mil habitantes en el estado de Veracruz, que no tuvo un cambio estadísticamente significativo comparado con 2024.