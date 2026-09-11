Inauguran en Ciudad Juárez Torre Centinela

La mandataria de Chihuahua, ayer, durante su discurso en el nuevo edificio.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, inauguró las instalaciones de la Torre Centinela en Ciudad Juárez, obra estratégica que consolida el modelo de seguridad implementado por el gobierno del estado, basado en tecnología, inteligencia y coordinación entre instituciones.

Acompañada por el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Gilberto Loya, la mandataria encabezó el acto protocolario y realizó un recorrido por las instalaciones, donde conoció las áreas operativas, centros de mando y espacios especializados que integran esta infraestructura.

En su mensaje, Maru Campos destacó que la torre representa más que una obra física, pues es el resultado de cinco años de trabajo para transformar las capacidades de seguridad en Chihuahua.

Señaló que su construcción representa también un mensaje de dignidad para las y los juarenses, al demostrar que el municipio es una ciudad de gran importancia para Chihuahua y para México.

Informó que durante el presente año se registra una reducción de 24 por ciento en el promedio diario de homicidios, lo que representa la disminución más significativa de los últimos ocho años.

Por su parte, Gilberto Loya destacó que Chihuahua cuenta con mayores capacidades para enfrentar los retos de seguridad, gracias a una estrategia que integra tecnología, información, inteligencia y operación policial. Señaló que estas herramientas permiten transformar la información en inteligencia para fortalecer la prevención, investigación y respuesta policial.

El inmueble tiene dos mil 985 cámaras PTZ, cuatro mil 717 cámaras fijas, mil 791 lectores de placas, 102 arcos, tres mil 65 puntos de monitoreo, 40 Centros Móviles de Monitoreo y sistemas antidrones.

Posterior a la ceremonia de inauguración, la mandataria estatal recorrió los distintos niveles del edificio, donde conoció de primera mano el trabajo que se desarrolla en cada uno de los espacios.

La mandataria estatal presidió una Guardia de Honor ante el memorial de los elementos caídos en el cumplimiento de su deber y le fueron presentados los detalles del mural y del emblema de la SSPE, en voz de sus autores, Arturo Damasco y Rodrigo González, respectivamente.