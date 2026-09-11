Alumno acuchilla a prefecta y a un compañero suyo

UN ADOLESCENTE agredió con arma blanca a un compañero de clases y a una prefecta en la secundaria José Vasconcelos, localizada en el municipio de Villa Álvarez, Colima.

El hecho de violencia alarmó a los padres de familia, quienes acudieron al plantel para recoger a sus hijos; sin embargo, de acuerdo con las autoridades, las clases continuaron.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, dijo que “todas las personas involucradas se encuentran bien”, luego de que recibieron atención inmediata.

Agregó que el personal de la secundaria siguió los protocolos y las autoridades competentes fueron informadas y atendieron de inmediato la situación, la cual, dijo, quedó bajo control.

El Tip: VILLA DE ÁLVAREZ está catalogado por el Instituto Estatal de Educación para Adultos como uno de los 4 municipios prioritarios con mayor volumen de rezago educativo.

Hasta el cierre de esta edición no había información oficial sobre la motivación que tuvo el adolescente atacante, pero se menciona que pudo tratarse de un intento de suicidio, aunque hay también la versión de que se trató de un ataque directo contra las víctimas.

Frente a los hechos de violencia, el líder de la sección 6 del SNTE, Miguel Ángel Hueso, pidió que regrese la Operación Mochila, suspendida desde hace años en el estado, y reportó que ya ha habido otros maestros agredidos por estudiantes.

De igual manera, tras los hechos la diputada del PT Evangelina Bustamente anunció que presentará una iniciativa relacionada con la revisión de mochilas en las escuelas.

45 alumnos por salón ha llegado a tener la escuela

Estos hechos de violencia ocurrieron apenas tres días después de que se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA, en la que se estableció un bajo nivel de aprendizajes básicos entre los alumnos de secundaria mexicanos.

No obstante, la violencia no está sólo presente en la educación básica. El pasado 24 de marzo, en Michoacán, un estudiante de 15 años de la preparatoria Antón Makárenko asesinó a dos maestras con un rifle de asalto AR-15. En aquella ocasión, el menor ingresó al plantel privado, sacó el arma y abrió fuego contra Tatiana Madrigal Bedolla y contra Mariana del Rosario Sagrero.