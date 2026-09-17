Oaxaca mejora escuelas en el Istmo con techados de usos múltiples

El fortalecimiento de las instalaciones multidisciplinarias en beneficio de la comunidad escolar fue encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz.

Estudiantes de la Escuela Primaria “Revolución”, ubicada en el municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, cuentan con una nueva infraestructura de techado en sus áreas de usos múltiples, la cual permite realizar actividades escolares, deportivas y cívicas en condiciones adecuadas frente a las inclemencias del clima regional.

La obra requerida por la comunidad escolar representó una inversión estatal de 3 millones 53 mil 151 pesos mexicanos. Con este recurso se instaló una estructura metálica con cubierta especializada para resguardar del sol y la lluvia a las niñas y niños del plantel.

Este proyecto beneficia directamente a la matrícula estudiantil en el Istmo de Tehuantepec, donde las altas temperaturas suelen dificultar las actividades al aire libre durante las jornadas lectivas.

Entre los sectores favorecidos se encuentra la banda de guerra escolar, cuyos integrantes disponen de un espacio protegido para realizar ensayos, participar en ceremonias y desarrollar presentaciones oficiales sin exponerse de manera directa a los rayos solares.

Durante el acto de entrega, el gobernador Salomón Jara Cruz destacó que estas acciones forman parte de un programa continuo de atención a la infraestructura educativa en los municipios oaxaqueños para garantizar espacios dignos.

“Se están realizando obras en toda la entidad y se mantendrá el apoyo a las escuelas para que tengan aulas dignas, mobiliario y lo necesario que permita recibir educación de calidad”, afirmó el mandatario estatal ante directivos y padres de familia.

Por su parte, la directora del plantel, Amira Rosado Cruz, agradeció la infraestructura recibida y subrayó el alcance comunitario que tendrá este domo escolar en la formación de las infancias de la localidad.

“Será un espacio al servicio de toda la comunidad educativa, que contribuya a la formación del futuro de Oaxaca”, expresó la directiva sobre el uso compartido de la instalación entregada.

La inauguración en Ciudad Ixtepec se enmarca en una gira de trabajo gubernamental por la región del Istmo de Tehuantepec, enfocada en la edificación y mejoramiento de planteles del nivel básico.

A través de esta estrategia de obra pública, las autoridades buscan reducir el rezago en las instalaciones de enseñanza básica y asegurar espacios multidisciplinarios aptos en las ocho regiones del estado.

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JVR