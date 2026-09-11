Claudia Sheinbaum destina 36 mil mdp para programas sociales en Oaxaca.

Un millón 734 mil habitantes de Oaxaca reciben actualmente apoyos de los Programas para el Bienestar, lo que representa una derrama económica de 36 mil 342 millones de pesos en la entidad, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a la capital oaxaqueña.

Desde el Auditorio de la Guelaguetza, la mandataria detalló que entre los beneficiarios destacan más de 517 mil adultos mayores con pensión federal, 141 mil estudiantes becados y cerca de 230 mil productores agrícolas que reciben apoyos directos al campo.

En materia de salud, Sheinbaum anunció el proyecto Ciudad Salud Ñuu Tata, el cual integrará tres nuevos hospitales de alta especialidad pertenecientes al IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, con el fin de ampliar la atención médica en la región.

A la par del desarrollo hospitalario, la jefa del Ejecutivo federal adelantó que en enero de 2027 comenzará la operación de mil 600 nuevos consultorios del Servicio Universal de Salud, orientados a brindar atención primaria y seguimiento preventivo a la población.

La estrategia federal para la entidad abarca además la edificación de 57 mil 750 viviendas, la puesta en marcha de la Presa Mujer Solteca para abasto de agua, el avance del Tren Interoceánico y el mantenimiento de carreteras mediante el Plan Lázaro Cárdenas.

Asimismo, se contempla la creación de 69 Centros LIBRE enfocados en la atención a las mujeres, así como la ejecución de cinco Planes de Justicia destinados a dar respuesta histórica a las demandas de los pueblos originarios oaxaqueños.

Durante el acto, Sheinbaum realizó una consulta a mano alzada sobre la propuesta de reforma constitucional que envió al Congreso, la cual busca exigir la nacionalidad mexicana exclusiva a quienes aspiren a la presidencia o a una gubernatura.

“Si quieres ser presidente de México solo puedes jurarle a una bandera, solo puedes jurarle a un solo pueblo”, aseveró la mandataria ante los asistentes, quienes respaldaron la propuesta de forma unánime.

Por su parte, el gobernador Salomón Jara Cruz destacó la coordinación con la Federación para posicionar a Oaxaca como el quinto estado más seguro del país, además de resaltar la entrega directa de recursos a las comunidades mediante el fondo federal FAISPIAM.

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JVR