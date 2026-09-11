Alcalde en Hidalgo acepta que robó

EL ALCALDE Nicolás González Elizalde, de Nicolás Flores, Hidalgo, reconoció durante su segundo informe de labores que “robó dinero”, pero afirmó que fue para dárselo a sus gobernados.

“Soy honesto al decirlo: no me he robado ningún peso; al contrario, sí lo robé pero fue para dárselos a ustedes; esa es la verdad con la que me quedo”, dijo el edil.

En videos que circularon en redes se escucha al munícipe panista responder a un reclamo, luego de que fue criticado por señalamientos relacionados con el manejo de los recursos públicos y un préstamo contratado por el ayuntamiento.

El presidente municipal reconoció que el municipio contó con un préstamo de siete millones de pesos que, aunado a los 17 millones de pesos que le correspondían al ayuntamiento, se contó con una bolsa de más de 25 millones en recursos para la demarcación, de los cuales, aseguró, “dio cuentas claras a la Auditoría Superior”.

“A quienes se sienten fiscalizadores o se sienten también auditores, que sepan que hay autoridades a quienes se deben rendir cuentas, y para ello tengo la experiencia”, dijo el munícipe.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Hidalgo, Miguel Ángel Moreno Zamora, calificó las palabras del edil como “desafortunadas” y señaló que posiblemente “fue la emoción de su discurso” lo que provocó que se confundiera.

El legislador aclaró que corresponde a los órganos fiscalizadores local y federal revisar el uso de los recursos.