Decomisan 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en Guanajuato

Autoridades federales y estatales realizaron un operativo en Guanajuato que derivó en el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en un inmueble ubicado en el municipio de San José Iturbide.

La intervención se llevó a cabo mediante una orden de cateo autorizada por un juez federal, como parte de una investigación relacionada con posibles operaciones irregulares en materia de hidrocarburos.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas detenidas por estos hechos.

El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, destacó que la relevancia del operativo no se limita a la cantidad de presunto hidrocarburo localizado, pues la investigación también busca reducir los riesgos asociados con el almacenamiento y manejo irregular de combustibles.

El decomiso se realizó en el municipio de San José Iturbide. ı Foto: Facebook Juan Mauro González Martínez

El funcionario señaló que este tipo de operaciones pueden contribuir a prevenir incendios, explosiones y derrames, además de disminuir posibles afectaciones a las comunidades y al medio ambiente.

Tras el aseguramiento, personal especializado inició trabajos para medir, identificar y manejar de manera segura el producto encontrado en el inmueble. Debido al volumen localizado, estas labores continuarán bajo supervisión técnica.

Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que será el encargado de continuar con las investigaciones y determinar mediante los análisis correspondientes la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y situación legal del hidrocarburo.

También se realizarán las diligencias necesarias sobre la documentación encontrada durante el cateo y los vehículos asegurados.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato subrayó que el operativo forma parte de la coordinación entre autoridades estatales y federales para investigar posibles delitos relacionados con los hidrocarburos.

La dependencia también puntualizó que el aseguramiento se encuentra dentro de una investigación en curso, por lo que los resultados del cateo no implican por sí mismos la determinación de responsabilidades penales. Estas deberán establecerse mediante las autoridades ministeriales y judiciales correspondientes, bajo las reglas del debido proceso y la presunción de inocencia.

Finalmente, González Martínez llamó a la población a reportar de manera anónima posibles puntos de extracción, almacenamiento, transporte o comercialización irregular de combustible. Para ello, las autoridades mantienen disponible el número 089 para realizar denuncias anónimas.

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LMCT