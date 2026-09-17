Abandonan ataúd con un cadáver dentro cerca del Aeropuerto de Uruapan, en Michoacán

El hallazgo de cadáver en un ataúd abandonado junto al Aeropuerto de Uruapan movilizó al personal antiexplosivos de la Guardia Civil.

Un cadáver se encontraba dentro del ataúd que fue abandonado la noche del martes a un costado del Aeropuerto Ignacio López Rayón, en el municipio de Uruapan, Michoacán.

El hallazgo movilizó a las autoridades durante los primeros minutos de este miércoles, tras reportarse una supuesta amenaza de bomba en el sitio.

Integrantes del personal antiexplosivos de la Guardia Civil arribaron a la zona para inspeccionar el féretro. Al abrir el ataúd, las fuerzas de seguridad localizaron el cadáver de un hombre.

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Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como las causas precisas del fallecimiento.

Personal pericial de la Fiscalía Regional acudió para realizar las actuaciones correspondientes. En sus análisis preliminares, los peritos establecieron que el cuerpo se encontraba embalsamado y presentaba lesiones en la cabeza y en el tórax.

Las primeras investigaciones de la autoridad refieren que una agencia funeraria fue contratada para preparar el cuerpo.

🚨🚨🚨Uruapan -Michoacán-



Por alguna razón desconocida, los empleados de una funeraria, dejaron un ataúd con el cuerpo de un desconocido, en la banqueta de la Av. Lázaro Cárdenas, junto a la barda perimetral del aeropuerto.



Obviamente cuando los vecinos observaron la escena… pic.twitter.com/NHUnNMM8j3 — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) September 16, 2026

La empresa debía realizar el traslado del cadáver a un domicilio particular donde se llevaría a cabo el velatorio. Sin embargo, los empleados de la agencia no completaron la entrega.

Los trabajadores detuvieron la carroza fúnebre y bajaron el cuerpo a la vía pública, tal como se aprecia en imágenes del suceso.

Hasta este momento, las autoridades no han dado a conocer los detalles del móvil ni las causas que originaron el abandono del ataúd en la vía pública.

Por su parte, los peritos trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) de Uruapan.

El cadáver permanecerá en las instalaciones del Semefo mientras continúan las investigaciones, se efectúan los procedimientos para determinar su identidad y se localiza a los familiares.

Las autoridades aseguraron el vehículo utilizado para transportar el ataúd.

La unidad quedó a disposición de la autoridad competente como parte de las indagatorias.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que el cadáver fue llevado hasta las inmediaciones del aeropuerto y determinar las responsabilidades correspondientes.

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JVR