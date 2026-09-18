Bedolla en Informe: a 4,203 obras, 31 mmdp

ALFREDO RAMÍREZ entregó por escrito el documento con los avances de su gobierno.

Al rendir su 5.0 Informe de Gobierno, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que durante este tiempo se han invertido 31 mil millones de pesos (mmdp) para la construcción de cuatro mil 203 obras públicas, lo que equivale a un promedio continuo de dos obras diarias en beneficio de la población.

El gobernador acudió al Congreso del estado para presentar por escrito el estado que guarda su administración y subrayó que, sin endeudar a la entidad, se ha logrado la materialización de su legado en infraestructura pública, con recursos estrictamente estatales.

De igual forma, resaltó que, con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobierno de México, se puso en marcha el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual incorpora 233 acciones de conservación y modernización carretera mediante una inversión mixta de siete mil 536 millones de pesos previstos para el periodo 2026-2027.

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Además, puso de relieve la intervención “sin precedentes” en la red vial del estado, con la atención de dos mil 980 kilómetros —más del 90 por ciento de la red carretera estatal—, mediante una inversión superior a seis mil 900 millones de pesos.

EL GOBERNADOR, al pronunciar ayer un mensaje ante el pleno del Congreso estatal, con motivo de su informe de labores. ı Foto: Especial

MOVILIDAD. Entre los proyectos estratégicos de mayor impacto económico, el mandatario estatal expuso que sobresalen la ampliación a cuatro carriles de la Autopista Siglo XXI, con un monto global de 24 mil 841 millones de pesos, para potenciar el flujo del puerto de Lázaro Cárdenas, y la construcción de la Autopista de la Agroexportación Uruapan-Zamora, que contempla 73 kilómetros de extensión, con un presupuesto cercano a 13 mil millones de pesos.

Asimismo, expuso que el primer teleférico en Uruapan —con una inversión de tres mil 286 millones de pesos—, complementado con el Centro Cultural Plaza de La Ranita, la rehabilitación del Libramiento Oriente y la intervención del Paseo Lázaro Cárdenas, son muestra de la modernización del transporte y la transformación urbana emprendida durante su administración.

Mientras que en la capital del estado, refirió Ramírez Bedolla, avanza la edificación del segundo teleférico, con un presupuesto cercano a dos mil 500 millones de pesos, para conectar puntos neurálgicos como la Terminal de Autobuses, Ciudad Universitaria, el Zoológico y la Loma de Santa María.

También hizo énfasis en el desarrollo del Morebús, sistema de transporte masivo de más de 29 kilómetros, con una inversión de dos mil 193 millones de pesos.

Manifestó que la capital también ha visto la conclusión de importantes distribuidores viales como Eréndira, Monarca, el Paso Independencia, el Paso Catrinas y la avenida Amalia Solórzano, a la par del progreso en la construcción de los 51 kilómetros del segundo Anillo Periférico de Morelia, con un recurso asignado de dos mil 596 millones de pesos.

El Dato: EL TELEFÉRICO de Uruapan conecta zonas que por años permanecieron separadas por la topografía, para acercar personas, servicios y oportunidades en el estado.

AVANCES. En educación, señaló que la administración que encabeza ha invertido seis mil millones de pesos en la dignificación de escuelas y el cumplimiento ininterrumpido de 120 quincenas al magisterio, además de lanzar el programa DATA Datos Gratis para más de 75 mil alumnos de nivel medio superior y superior. Gracias a la coordinación federal, Michoacán se consolidó como la única entidad federativa en garantizar becas universales en todos los niveles académicos, beneficiando directamente a 842 mil 287 estudiantes, acentuó el gobernador.

Para el ámbito universitario, el presupuesto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) aumentó de tres mil 700 millones de pesos en 2021 a más de cuatro mil 850 millones en 2026, mediante la reforma constitucional que le otorga de forma directa 4.5 por ciento del presupuesto estatal, permitiendo además la apertura y rehabilitación de los campus de Zamora, Uruapan y Huetamo.

El Tip: SE HA APLICADO en la entidad una política de rendición de cuentas clara y uso eficiente de recursos públicos.

Respecto al renglón de salud, refirió que se impulsan cinco proyectos hospitalarios con una inversión superior a siete mil millones de pesos, donde sobresalen los ubicados en Maruata, Uruapan, Arantepacua, el Hospital General del IMSS en Zitácuaro y la unidad médica de Villas del Pedregal en Morelia.

De igual manera, la entidad reforzó la lucha contra el cáncer, con la adquisición de un PET Scan y un acelerador lineal por 165 millones de pesos, brindando apoyo complementario a 838 familias cuidadoras de niñas y niños con esta enfermedad.

En el rubro de seguridad, el mandatario explicó que la inversión de tres mil 200 millones de pesos mediante el Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz) ha permitido equipar y profesionalizar a las fuerzas de seguridad, lo cual ha contribuido a reducir el promedio de homicidios dolosos de 8.3 casos diarios en 2021 a 2.2 para agosto de este año, así como desactivar casi tres mil llamadas de extorsión, evitar el pago de 273 millones de pesos a la delincuencia, rescatar a un centenar de víctimas y detener a 69 personas involucradas en este delito.

PUNTOS CLAVE

Algunos de los logros más sensibles del sexenio.

En 5 años se han construido 4,203 obras de movilidad urbana en el estado, equivalentes a más de dos obras por día.

De 2016 a 2026, el presupuesto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) creció 57%, respaldado por un incremento de 122.4% en el apoyo estatal.

Se han destinado 4,362 millones de pesos a la mejora de la infraestructura educativa en la entidad.

Van cuatro años de apoyo directo a familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer.

Se ha logrado desactivar casi tres mil llamadas de extorsión, con lo cual se evitó el pago de 273 millones de pesos a la delincuencia.

Se construyeron cuatro nuevos distribuidores viales en Morelia: Eréndira, Monarca, Independencia y Catrinas.

Se redujeron 70 por ciento los homicidios.

Se construyó un nuevo hospital del IMSS para la región oriente del estado.