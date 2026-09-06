Mara Lezama destaca atención a más de 3 mil personas con discapacidad y 5 mil apoyos médicos en Quintana Roo

La gobernadora Mara Lezama durante la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, el 6 de septiembre de 2026.

Al rendir cuentas al pueblo de Quintana Roo como parte de su cuarto informe de gobierno, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó la cercanía de su administración con la ciudadanía, al atender directamente sus necesidades a través de programas, acciones y entrega de apoyos económicos y alimentarios.

Desde la Fuente del Pescador, en Chetumal, la mandataria estatal destacó algunas de las acciones de su gobierno dirigidas a las infancias, a personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres.

Lezama Espinosa destacó la atención personal a través de audiencias públicas en Quintana Roo como parte del programa “La Voz del Pueblo”, que se transmite cada jueves a las 08:00 horas.

Asimismo, recordó que las “Caravanas del Bienestar” el gobierno estatal acerca servicios a comunidades remotas en la entidad, así como las jornadas de “¡Tu Identidad es Tu Derecho!” para, entre otra cosa, acceder a distintos trámites y poner en orden sus documentos personales.

La gobernadora también afirmó que el programa “Conecta Quintana Roo” fomenta “la equidad digital con la entrega de tarjetas SIM y servicio gratuito de telefonía e internet.

En acciones para combatir el rezago alimentario, Lezama Espinosa subrayó que, con el programa “Comemos Tod@s”, se elevó la seguridad alimentaria en un 76.5 por ciento en Quintana Roo.

Al respecto, agregó que a través del DIF Quintana Roo se han entregado más de 7 millones de desayunos calientes en escuelas públicas y 152 mil apoyos alimentarios; además, se han brindado 2 millones de servicios a primeras infancias en los ocho Centros de Atención Infantil.

En acciones dirigidas a personas con discapacidad, Mara Lezama subrayo la atención a más de 3 mil 600 personas con alguna discapacidad en centros de rehabilitación de la entidad.

En ese sentido, recalcó la entrega más de 260 prótesis a personas que perdieron alguna extremidad durante algún accidente o por temas médicos.

Al mismo tiempo, destacó que, en colaboración con la beneficencia pública, se han entregado más de 60 mil apoyos, entre sillas de ruedas, bastones, andaderas, prótesis de mama, lentes intraoculares, y más.

“[Son] personas que pueden volver a abrazar a sus hijos, que pueden encontrar trabajo, que pueden recuperar su independencia y que pueden extender sus alas” Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo



Por otra parte, indicó que se han brindado más de mil 641 cirugías de cataratas y otras intervenciones extramuros gratuitas, además de 5 mil 585 apoyos para cirugías urgentes, medicamentos, estudios médicos, laboratorios, hospitalizaciones, traslados aéreos y terrestres, entre otros.

Así mismo, recordó la entrega de 410 mil servicios integrales en la Casa para Personas Mayores, además de la rehabilitación de la Casa Hogar para niñas, niños y adolescentes y del Centro de Autismo de Chetumal.

Quintana Roo beneficia a 261 mil mujeres con programas

Por otra parte, hizo hincapié en que 261 mil mujeres han sido beneficiadas con programas sociales en Quintana Roo, como “Mujer es Poder” y “Mujer es Emprender”.

Además, Quintana Roo cuenta con la red de Centros de Justicia para las Mujeres más amplia de la República, que ha atendido a casi 13 mil mujeres con más de 62 mil servicios gratuitos.

“Un trabajo de verdad incansable. Nadie, nadie puede solo”, expresó la gobernadora al agradecer a fundaciones, a personal médico e instituciones de salud, “porque sin ellos hubiera sido imposible”.

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cehr