Autoridades federales detienen a Miguel Ángel ‘N’, alias ‘El Capitán Sol’, acusado de huachicol fiscal

Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, fue detenido en Zapopan, Jalisco, por su probable participación en delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos.

Autoridades federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, señalado como el último integrante que faltaba por detener de la organización delictiva conocida como “Los Primos” y quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que la captura fue resultado de trabajos conjuntos de investigación e inteligencia, así como del análisis e intercambio de información.

Autoridades federales detuvieron en Zapopan a Miguel Ángel “N”, identificado como el último integrante de la organización “Los Primos” que faltaba por detener. ı Foto: SSPC

De acuerdo con el comunicado conjunto, las autoridades desarrollaron durante cerca de 300 días labores de investigación que permitieron identificar diversos domicilios en el país y detectar movimientos relacionados con Miguel Ángel “N” en Francia, Grecia, Mónaco y España.

Con esta información, las instituciones fortalecieron las líneas de investigación y realizaron labores de seguimiento para determinar su ubicación.

Tras cerca de 300 días de investigación, autoridades federales localizaron y detuvieron en Jalisco a Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”. ı Foto: SSPC

Finalmente, durante la noche del 1 de octubre, personal naval, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), realizó una diligencia de cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villa Verona, en Zapopan, donde localizaron y detuvieron a Miguel Ángel “N”.

En el inmueble fue cumplimentada la orden de aprehensión otorgada por la autoridad judicial por su probable participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La detención de Miguel Ángel “N” se realizó durante un cateo en un inmueble del fraccionamiento Villa Verona, en Zapopan, Jalisco. ı Foto: SSPC

Tras su detención, las autoridades le leyeron sus derechos y quedó bajo custodia ministerial para realizar los trámites correspondientes y ser puesto a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Las autoridades federales señalaron que Miguel Ángel “N” ya fue trasladado a la Ciudad de México para continuar con su proceso judicial.

#ÚltimaHora



Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en coordinación con la @FGRMexico y @SSPCMexico, se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”,… pic.twitter.com/0oQxSF53XA — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 2, 2026

La FGR, Marina y SSPC indicaron que continuarán con el trabajo coordinado de investigación e inteligencia para combatir a la delincuencia organizada y las actividades ilícitas relacionadas con hidrocarburos, bajo el principio de respeto al debido proceso.

Te puede interesar:

- Conmociona ataque de 2 exalumnos en escuela de Coahuila; advierten imitación

- En fiscalías, más gasto, menos investigaciones... y rezago aumenta 10.4%

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR