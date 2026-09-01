Golpe al huachicol: incautan el cuarto mayor volumen del año

Predio donde se registró el operativo de las autoridades, ayer.

El aseguramiento de aproximadamente 800 mil litros de hidrocarburo en Huejotzingo se convirtió en el mayor decomiso individual documentado en Puebla durante este año y se ubica como el cuarto de mayor volumen localizado en un solo inmueble a nivel nacional, de acuerdo con una revisión elaborada por La Razón de los operativos difundidos por autoridades federales en lo que va del año.

La Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una orden de cateo en un predio del municipio poblano, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Las dependencias estimaron en 16 millones 851 mil pesos el valor del producto localizado durante la diligencia.

Sólo tres intervenciones reportadas oficialmente durante este año superan la cantidad encontrada en Huejotzingo.

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164 mil litros de crudo decomisaron en Matamotos, ayer

Todas ocurrieron en Reynosa, Tamaulipas, donde las autoridades informaron decomisos individuales por aproximadamente tres millones 769 mil, dos millones 189 mil y un millón 200 mil litros de combustible, respectivamente.

Dentro de Puebla, el volumen rebasa los mayores casos identificados este año. Entre los antecedentes más altos se encuentran 116 mil 470 litros de gas LP localizados en Tepeaca a finales de junio y más de 100 mil recuperados en distintas operaciones durante ese mismo mes.

Autoridades federales indicaron que la intervención forma parte de una investigación por posibles hechos constitutivos de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos en materia de hidrocarburos y posesión ilegal de combustibles. La indagatoria se relaciona con presuntas actividades de almacenamiento y manejo de estos productos.

El Dato: Hacienda solicitó a la FGR ejercer acción penal contra una empresa ligada a amigo cercano de Andy.

Como parte de las pesquisas, los agentes identificaron un inmueble utilizado por una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de combustibles alternos. La orden judicial permitió revisar el sitio y asegurar vehículos, equipos electrónicos, documentos y muestras de líquidos que se utilizaban para el huachicol.

El personal que participó en el cateo también encontró tres tractocamiones con los tanques de almacenamiento totalmente abastecidos con producto líquido, presuntamente hidrocarburos. Dos de las unidades contaban con depósitos de aproximadamente 20 mil litros cada uno, mientras que la tercera estaba acoplada a uno con el doble de esa capacidad.

Tras el hallazgo, peritos de la FGR tomaron muestras de sustancias de apariencia oscura y ámbar, las cuales serán sometidas a análisis para establecer su composición, naturaleza y procedencia. También quedaron bajo resguardo computadoras portátiles, equipos CPU y diversa documentación considerada de interés para la investigación.

Agentes del Ministerio Público Federal y especialistas de la Fiscalía realizaron las actuaciones para procesar los indicios. El predio quedó sellado y bajo custodia de las autoridades. La Marina y la FGR señalaron que la acción afectó actividades relacionadas con el robo, almacenamiento y distribución ilícita de hidrocarburos.