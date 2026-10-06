¿Quién es Cindy Tamez? Nombre real, a qué se dedicaba y qué pasó con su esposo y sus hijos

La creadora de contenido Cindy Tamez fue la protagonista de una historia con terrible descenlace, pues se presume que esta asesinó a los miembros de su familia para posteriormente quitarse la vida.

Cinthia Abigail Tamez Rivera, conocida en el mundo del internet como Cindy Tamez, era una creadora de contenido de 34 años de edad que compartía mensajes fuertes en sus redes sociales.

“Dicen que estoy loca, y eso que no han visto como me pongo al tú por tú con un vato sin miedo”, y “yo soy capaz de quemar mi casa por vel la del vecio arder” son algunos de los mensajes que compartía en sus publicaciones.

¿Qué pasó con Cindy Tamez?

Cinco personas fueron localizadas sin vida en Montemorelos, Nuevo León; dos menores de edad y un hombre se encontraron dentro de una vivienda, mientras que una mujer y un menor de edad se encontraban dentro de una camioneta Jeep de color rojo en la que; además, de aseguró un arma de fuego corta y otros elementos.

La creadora de contenido Cindy Tames, sus tres hijos: Christian, Bruno y Gustavo, y su pareja sentimental, Leodegario Moya, fueron localizados sin vida con heridas de bala en Montemorelos.

De acuerdo con medios locales, el pasado 30 de septiembre en el interior del vehículo se encontraba Tamez Rivera junto al menor de sus hijos, quien tenía dos años de edad.

Publicación del Gobierno Municipal de Montemorelos sobre la muerte de Cindy Tamez y su familia ı Foto: Redes Sociales

Mientras que sus otros dos hijos de 12 y 11 años de edad, y su expareja sentimental, de 28 años de edad, se encontraban sin vida al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Fresnos.

Los cinco integrantes de esta familia presentaban heridas producidad con arma de fuego, por lo que actualmente se apunta a un posible multihomicidio y el suicidio de la creadora de contenido.

Hasta el momento la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa realizando las investigaciones, con la Fiscalía Especializada en Feminicidios a cargo de esclarecer lo ocurrido a finales de septiembre.

Cindy Tamez y sus hijos ı Foto: Captura de pantalla

El pasado 2 de octubre Cindy Tamez fue despedida en el panteón municipal de Montemorelos, dos de sus hijos fueron despedidos en el panteón de la comunidad la Cotorra.

El día sábado 3 de octubre Leodegario Moya fue despedido en la comunidad de La Cotorra, mientras que el menor de sus tres hijos fue dspedido en el panteón Los Ángeles.

Posteriormente se dio a coocer que un menor, de 14 años de edad, fue testigo del ataque al que él mismo sobrevivió, por lo que brindó información a las autoridades para que pudieran reconstruir los hechos.

Se presume que Cindy Tamez es la responsable del multihomicidio de su expareja sentimental y sus tres hijos; sin embargo, actualmente continúan abiertas las investigaciones, por lo que estas versiones son una hipótesis no confirmada.

Domicilio del fraccionamiento Los Fresnos ı Foto: Especial

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.