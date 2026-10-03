La agrupación de regional mexicano La Adictiva se encuentra en medio de la polémica luego ser señalada en redes sociales por presunta transfobia contra Karina Torres, finalista de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

La controversia surgió después de su presentación de ayer, durante una de las últimas celebraciones organizadas dentro del reality, a pocos días de la gran final. Los seguidores del programa aseguran que la creadora de contenido notó las actitudes desagradables de la banda y “se puso triste”.

Acusan de transfobia a La Adictiva por ignorar a Karina Torres en show de La Casa de los Famosos

De acuerdo con los señalamientos que circulan en redes sociales, los integrantes de La Adictiva saludaron de beso y abrazo a las participantes presentes durante el evento, mientras que Karina Torres, quien es una mujer trans, no recibió el mismo gesto.

Incluso en los videos difundidos de esta escena, por momentos parece ser que la creadora de contenido es ignorada por la banda. A raíz del gesto, ella permaneció algo alejada, cantando junto a Aldo Rendón.

Esta situación provocó que varios espectadores cuestionaran la actitud de La Adictiva y la calificaran como un trato diferenciado hacia la influencer. Además, usuarios resaltaron que algunos integrantes de la agrupación abrazaron a Luis Chaparro durante un buen rato.

Pregunta… por qué los de la adictiva a todas las mujeres saludaron de beso y a Karina no? 😳 la cara de Karina lo dice todo #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxicoMx #LaCasaDeLosFamososMéxico4 #LaCasaDeLosFamososMxً pic.twitter.com/eej1Vdcnyh — La Verdad Que Arde (@lavddquearde) October 3, 2026

Y, por supuesto, amigas de Karina Torres como Evelyn La Mamita Hernández notaron el desaire de La Adictiva, por lo que en una transmisión en vivo hablaron de ello, así que sus seguidores llenaron de comentarios negativos y reclamos las redes sociales de la agrupación.

“No inventen, ya llegaron a comentar puras banderas trans. ‘Con la niña no’, ‘Sobre la educación y respeto es algo que deberían de cantar’, ‘Karina debió ser tratada como las demás’”, leyó los comentarios hacia el grupo la también creadora de contenido.

El hormiguero de Karina ya se hizo presente en las redes de “La Adictiva” después de la actitud tan desagradable que tuvieron ayer con K.



Las mujeres trans también son mujeres! 🏳️‍⚧️#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/5rgSFxSJG9 — JJ ♡✧˖° Team KARINA TORRES ✂️ (@j__kos) October 3, 2026

Ante la ola de críticas, La Adictiva eliminó de su feed de Instagram el video de su presentación de anoche en La Casa de los Famosos México 2026. Hasta el momento, ni la producción del reality ni la agrupación se han pronunciado públicamente al respecto.

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