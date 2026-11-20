Maxx Morando mantiene una relación con Miley Cyrus desde 2021 y algunos medios estadounidenses aseguran que este fin de semana la pareja llegará al altar. Es por ello que la vida del músico ha despertado la curiosidad de los seguidores de la cantante de “Flowers”, quienes buscan conocer más sobre el músico que la ha acompañado en los últimos años.

Aunque el joven de 28 años mantiene un perfil mucho más alejado de los reflectores que el de la estrella pop, Morando tiene una carrera propia dentro de la industria musical como baterista, compositor y productor. En La Razón te contamos quién es, de dónde es, cuál es su fortuna y quiénes son sus famosos padres.

¿Quién es Maxx Morando, prometido de Miley Cyrus? Edad, fortuna, de dónde es y quiénes son sus padres

Maxx Morando nació el 16 de noviembre de 1998 en Los Ángeles, California, por lo que tiene nacionalidad estadounidense. También cuenta con raíces peruanas, una característica que ha llamado la atención de parte del público latino.

El músico tiene 28 años y desarrolló gran parte de su carrera como baterista. Formó parte de la banda The Regrettes entre 2015 y 2018, y luego se integró a Liily, agrupación en la que también participa como compositor y productor.

Su padre es Dan Morando, productor de televisión que ha trabajado en programas como The Bachelorette, The Voice Kids y otros formatos de entretenimiento. Su madre es Amy Kaye Morando, quien ha mantenido una vida alejada de los reflectores.

Maxx Morando también ha colaborado en varios proyector musicales con su novia Miley Cyrus. Participó en la producción y compuso canciones de Endless Summer Vacation, álbum de la estrella.

La pareja mantiene una relación desde 2021; en 2025 anunciaron que se habían comprometido. Desde entonces han sido vistos con frecuencia en alfombras rojas, premiaciones y en conciertos juntos y muy enamorados.

Miley Cyrus and Maxx Morando are heating up the "Avatar: Fire and Ash" red carpet. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/0XcO606IMH — E! News (@enews) December 2, 2025

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