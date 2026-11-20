Peter Hernández, padre de Bruno Mars, falleció a los 74 años, según dio a conocer el propio cantante ayer. Ahora la vida de Pedrito, como era llamado, despertó interés pues influyó de manera decisiva en la carrera del artista.

Este hombre era conocido en el mundo musical como “Dr. Doo-Wop”, y desempeñó un papel fundamental en los primeros años de su hijo, a quien acercó a los escenarios desde la infancia.

¿De dónde es Peter Hernández, padre de Bruno Mars?, ¿dónde nació, cuál es su origen?

Peter Hernández, padre de Bruno Mars, nació en Brooklyn, Nueva York, y tenía raíces puertorriqueñas. Desarrolló una carrera como percusionista que lo llevó a Hawái, donde conoció a Bernadette San Pedro Bayot, artista de ascendencia filipina y madre de sus seis hijos.

La música marcó la vida de la familia. Cuando Bruno Mars tenía apenas cuatro años, participaba en espectáculos junto a sus padres y hermanos en el grupo The Love Notes, donde imitaba al cantante Elvis Presley. Además, fue su padre quien comenzó a llamarlo “Bruno” por su parecido con el luchador Bruno Sammartino.

Muere el papá de Bruno Mars ı Foto: IG @brunomars

Bruno Mars despide a su padre con un tierno mensaje

El cantante Bruno Mars dio a conocer a través de sus redes sociales que su padre Peter Hernández falleció.

“La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez. Si alguna vez me has visto hablar de él, siempre he dicho que él es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente cuando se trata de música. Él crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. En mis ojos él fue el mejor padre del mundo, y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero papá. Dale un beso a mamá allá arriba por mí”, escribió el intérprete de “Treasure”.

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