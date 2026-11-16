¿Qué le pasó al cantante Marcelo Veliz, así fue el accidente que sufrió?

El músico argentino Marcelo Veliz vivió momentos de angustia al sufrir un accidente de tránsito junto con el resto de su equipo musical, cuando la combi en la que viajaba se volcó durante la madrugada de este lunes.

El accidente de Marcelo Veliz

Hasta donde se sabe, cuatro de los nueve ocupantes fueron hospitalizados. Los hechos ocurrieron despiés de que la agrupación ofreciera una presentación en Buena Vista, localidad del departamento Simoca e iban de vuelta a Santiago del Estero, de donde el artista es originario.

Así quedó la combi que transportaba a Marcelo Véliz y su grupo tras el vuelco en Tucumán pic.twitter.com/z5G4OXcn1s — Nuevo Diario Web (@nuevodiarioweb) November 16, 2026

De acuerdo con datos aportados por un testigo que se encontraba en la zona, el vuelco se habría producido cerca de la medianoche y el vehículo en el que viajaban los músicos terminó volcado.

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Marcelo Véliz, el conductor de la combi y otros dos integrantes del grupo sufrieron golpes visibles y fueron trasladados en ambulancia al hospital de La Madrid para recibir atención médica.

Tras el accidente, las hijas del cantante, Fernanda, Romina y Maitena, publicaron un mensaje en sus redes sociales donde expresaron preocupación. “Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente que involucró a mi padre, mis hermanos y a todo su equipo de trabajo”, escribieron

“Pedimos una oración por todos nuestros familiares que están atravesando este momento tan difícil. Conociendo la fuerza y el poder de Jesús, nuestra madre María, que nos unamos en oración para la pronta recuperación y sanación de nuestro familaires”, agregaron.

Horas después, el hijo del artista, Gonzalo, envió al medio Radio Panorama un audio en el que el famoso hablaba. Queridos amigos, soy Marcelo Véliz y quiero hacerle llegar a toda la amable audiencia, parientes, vecinos y amigos, gracias a Dios hemos salido todos muy bien de los estudios que nos hemos realizado", compartió.

“Ha sido un tremendo accidente y nuevamente agradecemos a Dios que estamos sanos y salvos”, añadió y finalizó con un saludo a sus seguidores, “haganle llegar a toda la comunidad de Santiago del Estero un abrazo muy grande y bendiciones”

🔴 MARCELO VÉLIZ ROMPIÓ EL SILENCIO



Luego del fuerte accidente que protagonizó la combi en la que viajaba junto a sus hijos y parte de su equipo en Tucumán, Marcelo Véliz se comunicó con Radio Panorama para llevar tranquilidad a sus seguidores y agradecer el acompañamiento. pic.twitter.com/CVO5eABsRG — Diario Panorama (@diario_panorama) November 16, 2026

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