Miguel Ángel Félix Gallardo: ¿qué le pasó en el ojo a ‘El Jefe de Jefes’?

El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cartel de Guadalajara, murió este domingo tras presentar complicaciones de salud derivado de las distintas dolencias que padecía a sus 80 años.

El pasado 13 de noviembre, “El Jefe de Jefes” fue trasladado de urgencia al Hospital Country 200, ubicado en Guadalajara, Jalisco, desde el centro penitenciario de Puente Grande, donde compurgaba dos condenas: una de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, y otra de 37 años por el homicidio del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar.

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cartel de Guadalajara, fue trasladado al Hospital Country 2000 el pasado 13 de noviembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué le pasó en el ojo a Miguel Ángel Félix Gallardo?

Además de los distintos padecimientos que aquejaban a Miguel Ángel Félix Gallardo, durante sus más de tres décadas en reclusión perdió la vista de ojo derecho.

Hasta 2022, a “El Jefe de Jefes” le habían diagnosticado 22 padecimientos, entre ellos atrofia del globo ocular derecho y glaucoma en el izquierdo, sordera del oído izquierdo y mala audición del derecho.

También padecía carcinoma facial, hernia de disco, hipertrofia de próstata benigna, vértigo de larga evolución, esofagitis, ansiedad y depresión crónica, hipertensión arterial, diabetes mellitus y tuberculosis pulmonar latente, además de neumonía adquirida en el penal de Puente Grande.

Hasta el 15 de septiembre de 2022, se sabía que Miguel Ángel Félix Gallardo había sido diagnosticado con 22 padecimientos. ı Foto: Cuartoscuro

Debido a su delicado y complejo estado de salud, el 25 de agosto de 2022, el encargado del área médica de la Comisaria de Sentenciados de Puente Grande recomendó el arraigo domiciliario para el narcotraficante, pues requería “atenciones que en el penal no se le podrían brindar, por ejemplo, atención especializada constante, vigilancia estrecha, supervisión”, explicó la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Aunque en septiembre de 2022 un juez le concedió el beneficio de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, debido a su edad y deterioro de salud, una impugnación de la Fiscalía General de la República (FGR) frenó su salida y posteriormente revocó la medida, por lo que Félix Gallardo permaneció en el centro penitenciario.

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cehr