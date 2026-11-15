Miguel Ángel Felix Gallardo: ¿En que año agarraron a ‘El Jefe de Jefes’?

Este domingo se reportó que el fundador del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Felix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, perdió la vida a los 80 años de edad luego de haber permanecido hospitalizado.

El periodista José Luis Montenegro informó, por medio de redes sociales, que “El Jefe de Jefes” falecció en el Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco, alrededor de las 13:45 horas de este 15 de noviembre.

El 13 de noviembre Miguel Ángel Felix Gallardo había sido trasladado de emergencia al hospital privado por problemas de oxigenación, por lo que se requería una valoración médica especializada.

Se presume que la causa de muerte del capo está relacionada con complicaciones de oxigenación y desorientación; además, “El Jefe de Jefes” ya contaba con un diagnóstico de 22 enfermedades mientras se encontraba cumpliendo su condena.

🚁❗️ Helicóptero sobrevuela la zona de Jardines del Country en Guadalajara.



De forma extraoficial se menciona que se encuentran resguardando el hospital Country 2000, sin embargo esto no ha sido confirmado.#GuardiaNocturna pic.twitter.com/O7BmRCdoHI — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) November 13, 2026

¿En que año agarraron a Miguel Ángel Félix Gallardo?

Miguel Ángel Felix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 en Guadalajara, Jalisco, específicamente en una residencia ubicada en la calle Cosmos de la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con los reportes que se realizaron sobre la operación realizada por la Policía Judicial Federal, Felix Gallardo no opuso resistencia al momento de ser capturado.

En 2003, el capo fue sentenciado a 40 años de prisión por delitos contra la salud, acopio de armas y colecho, y en 2017 recibió una condena adicional de 37 años por la muerte de Enrique “Kiki” Camarena, el agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), y del piloto Alfredo Zavala Avelar.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, murió a los 80 años tras presentar complicaciones de salud que lo llevaron al hospital.https://t.co/GczeFhZPla#FélixGallardo #Jalisco #Seguridad pic.twitter.com/SoYvpNgn4j — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 15, 2026

Además, se le pidió un pago de más de 20 millones de pesos de indemnización por el secuestro, tortura y homicidio de ambos agentes, y este se encontraba cumpliendo sus sentencias en el complejo penitenciario de Puente Grande, del estado de Jalisco.

Debido a que los problemas de salud de Félix Gallardo eran persistentes desde hace varios años, se le concedió prisión domiciliaria en 2022; sin embargo, este beneficio no se concretó debido a que no se contaba con un dispositivo de monitoreo adecuado.

Filtran imágenes de Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes", supuestamente realizando trámites para poder salir del penal de Puente Grande, Jalisco. pic.twitter.com/Pdrr4RKEVG — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) September 16, 2022

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